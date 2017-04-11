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Отраслевые новости: Энергетика

Торговлю убирают с тепловых сетей

Торговлю убирают с тепловых сетей

11 апреля 2017, 14:53
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Часть торгового павильона, находящегося в охранной зоне магистральной теплотрассы на перекрестке улиц Воровского – Производственной г. Кирова, демонтируют. Застройщик – индивидуальный предприниматель - приступил к демонтажу павильона, не дожидаясь вступления решения суда в законную силу.

Установка торгового павильона на придомовой территории признана решением Арбитражного суда Кировской области от 16 марта 2017 года незаконной, так как при аварии создает опасность для людей – посетителей магазина, а отсутствие быстрого доступа к сетям может привести к длительному отсутствию горячей воды у потребителей, а в зимнее время – к отсутствие отопления и, как следствие, к заморозке десятков жилых домов. Надо отметить, что строительство на тепловых сетях противоречит требованиям действующего законодательства.

Более того, в 2017 году планируется реконструкция данного участка теплотрассы. Эти работы уже запланированы в инвестиционной программе КТК и согласованы с администрацией города Кирова. Однако торговый павильон, построенный над магистральным трубопроводом, не позволил бы КТК провести его перекладку.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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