В "Каббалкэнерго" выполнена подготовка к грозовому периоду

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» реализовали обязательные и дополнительные мероприятия для обеспечения надежной работы электросетевых объектов в грозовой период.



На подстанциях завершены инженерные осмотры антенно-мачтовых сооружений, обеспечена готовность регистраторов аварийных событий, фиксирующих приборов, осциллографов, других устройств обнаружения мест повреждения на линиях электропередачи. Специалисты службы технической эксплуатации и организации ремонтов проверили состояние искровых промежутков на изолирующих гирляндах грозозащитных тросов.



Осмотрены участки ВЛ-35-110 кВ, проверено состояние грозотросов, контактных соединений, заземления тросов и заземляющих устройств опор и оттяжек, изоляции. Энергетики удостоверились в достаточности и ассортименте аварийного резерва, в том числе разрядников и ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН).



В соответствии с утвержденными филиалом графиками и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, ведутся работы по измерению тока проводимости ОПН и вентильных разрядников 110 кВ. По итогам тепловизионного контроля ОПН и сравнительного анализа результатов измерений с данными предыдущих замеров отклонений не установлено.



На подстанциях «Майская» и «Нижний Курп» на ОПН заменены вентильные разрядники. На участках воздушных линий «Прохладная-Тяговая – Майская», «Кызбурун – Чегем-2», «Старый Лескен – Псыгансу», «Прохладная-1 – Ново-Полтавская» специалисты заменили дефектные изоляторы. Средства грозозащиты в необходимом количестве установлены на трансформаторных подстанциях всех районных подразделений филиала.



Выполнение мероприятий технического и организационного характера будет способствовать сохранности энергооборудования в рабочем состоянии, позволит избежать отключений, обеспечит надежное электроснабжение потребителей республики.



В канун грозового сезона энергетики напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности, нахождении на отдалении от любых энергообъектов. Гроза – одно из самых опасных погодных явлений, связанных не только с риском выхода из строя электрооборудования, но и с серьезной угрозой для жизни и здоровья людей. Поэтому при появлении признаков приближения грозового фронта лучше оставаться в помещении, выключить электроприборы и не приближаться к окнам. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, а также держаться на расстоянии менее 30 метров от высоких деревьев. Дистанция с окружающими людьми также должна составлять не менее 10 метров.



Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды, так как удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, необходимо остановиться, покинуть транспортное средство и отойти от него на расстояние примерно 30 метров. При движении на автомобиле также следует остановиться, закрыть окна и опустить автомобильную антенну.