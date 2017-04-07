В "Нижновэнерго" проходит конкурс "Лучший инженер-рационализатор"

Выставка Cabex-2017
11 апреля 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Конкурс «Лучший инженер-рационализатор» проводится в филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в рамках объявленного ПАО «Россети» Года инженера. Подача заявок на участие завершится 30 июня 2017 г.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучший рационализаторский проект» и «Лучший рационализатор». Его цель – привлечение инженерных кадров к решению сложных технических задач, а также задач по совершенствованию производственных процессов, выявление и распространение в компании лучших рационализаторских практик, раскрытие творческого потенциала работников, выявление талантов.
Лучшие рационализаторские проекты «Нижновэнерго» будут направлены в МРСК Центра и Приволжья, где состоится следующий этап конкурса. Среди проектов авторских коллективов из всех девяти филиалов сетевой компании будут выбраны те, которые в дальнейшем представят ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в финале конкурса ПАО «Россети» на Международном электроэнергетическом форуме «RuGrids-Electro – 2017».
Напомним, что на протяжении нескольких лет филиал «Нижновэнерго» уделяет большое внимание раскрытию интеллектуального потенциала своих сотрудников, продвижению инновационных идей. Так, в 2015-2016 гг. было принято восемь рационализаторских предложений, поданных специалистами «Нижновэнерго».