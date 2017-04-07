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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Нижновэнерго" проходит конкурс "Лучший инженер-рационализатор"

В Нижновэнерго проходит конкурс Лучший инженер-рационализатор

11 апреля 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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Конкурс «Лучший инженер-рационализатор» проводится в филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в рамках объявленного ПАО «Россети» Года инженера. Подача заявок на участие завершится 30 июня 2017 г.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучший рационализаторский проект» и «Лучший рационализатор». Его цель – привлечение инженерных кадров к решению сложных технических задач, а также задач по совершенствованию производственных процессов, выявление и распространение в компании лучших рационализаторских практик, раскрытие творческого потенциала работников, выявление талантов.

Лучшие рационализаторские проекты «Нижновэнерго» будут направлены в МРСК Центра и Приволжья, где состоится следующий этап конкурса. Среди проектов авторских коллективов из всех девяти филиалов сетевой компании будут выбраны те, которые в дальнейшем представят ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в финале конкурса ПАО «Россети» на Международном электроэнергетическом форуме «RuGrids-Electro – 2017».

Напомним, что на протяжении нескольких лет филиал «Нижновэнерго» уделяет большое внимание раскрытию интеллектуального потенциала своих сотрудников, продвижению инновационных идей. Так, в 2015-2016 гг. было принято восемь рационализаторских предложений, поданных специалистами «Нижновэнерго».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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