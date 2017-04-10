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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

8 МВт мощности МОЭСК – жилому комплексу "Видный город"

8 МВт мощности МОЭСК – жилому комплексу Видный город

11 апреля 2017, 14:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») завершили комплекс мероприятий для электроснабжения жилого комплекса «Видный город», запрашиваемая мощность для которого 8 МВт.

Этой мощности достаточно, чтобы обеспечить весь строящийся комплекс необходимой электроэнергией. «Видный город» расположен в Ленинском районе Подмосковья. Жилой комплекс создается в формате «города для жизни», где помимо жилой застройки будут работать школа и детские сады, спортивный центр и магазины, другие социально значимые объекты.

Как отметил директор филиала ПАО «МОЭСК» - «Южные электрические сети» Михаил Ежокин, энергетики провели весь комплекс работ для того, чтобы в перспективе, после подключения объектов к электросетям, были  обеспечены качество и надежность электроснабжения.

В рамках выполнения работ по техприсоединению комплекса специалисты подготовили к эксплуатации распределительный пункт 10 кВ, оснащенный  отечественными ячейками комплектного распредустройства фирмы «Вектор». Организован автоматизированный учет электроэнергии, установлены устройства релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналы связи и передачи данных.

От подстанции «Бутово» проложены две кабельные линии общей протяженностью 12,5 км, благодаря чему электроснабжение застройки будет осуществляться с возможностью резервирования.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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