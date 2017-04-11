Российские тренеры, эксперты и мастера готовятся к чемпионату мира в Казани по финской методике

Видео-интервью с участниками
11 апреля 2017, 17:38
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
26 российских тренеров, экспертов, мастеров, сотрудников тренировочных полигонов и конкурсантов национальной сборной пройдут обучение по финской методике «Мастерство в рабочих профессиях». Второй этап трехдневной программы стартовал 10 апреля в Москве.
Образовательный курс направлен на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки к чемпионату мира в столице Татарстана WorldSkills Kazan 2019, право на проведение которого Россия выиграла в 2015 году.
Преподаватели из Академии подготовки мастеров при Университете Прикладных Наук в Финляндии прочитают обучающий курс, сочетающий теорию и практику с использованием методики коллективного обучения, профессионального опыта соревнований в Финляндии и личного опыта участников программы. Слушатели получат опыт личностно-ориентированного и самостоятельного обучения, навык описания методики подготовки мастеров и экспертов, составления тренировочных планов подготовки сборной, описания методики внедрения стандартов WorldSkills в систему подготовки кадров, а также предложения по содержанию демонстрационных экзаменов с учетом стандартов WorldSkills.
В первом модуле обучения, который завершился в ноябре 2016 года, приняли участие 25 представителей из шести межрегиональных центров компетенций (МЦК).
Университет Прикладных Наук в Финляндии отвечает за обеспечение компетентности финских профессиональных инструкторов, тренеров и менеджеров чемпионата Taitaja – национальных соревнований среди студентов профессионально-технических училищ и колледжей, которые успешно проводятся с 1988 года в рамках бренда SkillsFinland, который, в свою очередь, способствует разработке образовательных и тренировочных программ в сотрудничестве с промышленными партнерами.
Привлечение к обучению именно финских специалистов обусловлено высоким уровнем подготовки педагогических кадров в Финляндии. По данным ООН (ежегодный рейтинг стран по индексу образования), Финляндия устойчиво занимает первое место по уровню образования в мире. По мнению комиссии Евросоюза, финская образовательная система должна стать ядром профобразования стран Европы.