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Отраслевые новости: В мире

Белоруссия подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Белоруссия подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

12 апреля 2017, 15:54
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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Белоруссия подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.

"Белоруссия вчера подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. Он уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте", — сказал Некрасов на конференции ИД "Коммерсантъ" "Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД".

В четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявлял, что Минск не исключает подписания Таможенного кодекса ЕАЭС в ближайшее время.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где в декабре был подписан кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Источник: РИА Новости.

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