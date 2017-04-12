Число неплательщиков за электроэнергию в Карачаево-Черкесии уменьшилось в два раза в результате усиления работы энергетиков

В первом квартале специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в Группу компаний «Россети») ввели режим ограниченного энергопотребления для 330 должников, не вносивших плату за потребленную электроэнергию в течение двух и более расчетных периодов.



Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда от электроснабжения за долги были отключены 627 потребителей.



Снижению количества потребителей-неплательщиков способствовала адресная работа энергетиков филиала с гарантирующим поставщиком электроэнергии – АО «Карачаево-Черкесскэнерго». В частности, специалисты РЭС проводят подворовые обходы в населённых пунктах республики, на регулярной основе ведут разъяснительную работу с населением об ужесточении штрафных санкций за долги и безучетное энергопотребление. Немаловажную роль играет и полное выполнение заявок гарантирующего поставщика электроэнергии по отключению от энергоснабжения должников.



В общей сложности, в первом квартале т. г. филиал получил от гарантпоставщика электроэнергии 3 998 заявок на введение режима ограниченного энергопотребления в отношении неплательщиков, из которых 3 667 заявок были отозваны в связи с оплатой долга потребителями.



Самыми недисциплинированными оказались потребители Карачаевского и Усть-Джегутинского районов, где от электроэнергии за долги отключены 78 и 70 должников соответственно.



Наиболее добросовестными оказались потребители в зоне операционной деятельности Зеленчукских РЭС и Зеленчукских электросетей, где режим ограниченного энергопотребления был введен только для 24 абонентов.



Введение частичного или полного ограничения режима потребления электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Инициатором выступает энергосбытовая компания, перед которой не исполнены обязательства по договору энергоснабжения. Она направляет в сетевую организацию письменное уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления.



В отношении неплательщиков с 1 января 2016 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон № 35 «Об электроэнергетике», которые предусматривают введение штрафных санкций. Для тех же, кто накапливает долг месяцами, ежедневное увеличение пени приравнено к стоимости рыночных процентов по кредиту.



В Кодексе об административных правонарушениях РФ также ужесточена административная ответственность за нарушение исполнения обязательств по оплате электроэнергии и других энергоресурсов в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате. Штраф для юрлиц составляют 100 - 300 тысяч рублей, для должностных лиц - 40 -100 тысяч рублей или же дисквалификация на срок от двух до трех лет.