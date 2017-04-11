Читаэнерго "держит руку на пульсе"

В Забайкальском крае с 4 апреля текущего года введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожароопасным периодом.



Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго» осуществляют непрерывный контроль над пожарной безопасностью электросетевого комплекса на территории Забайкальского края и обращаются к забайкальцам с просьбой не забывать о правилах поведения вблизи энергообъектов.



Для того, чтобы ваша жизнь и имущество не пострадали, категорически запрещается разводить огонь в охранных зонах ЛЭП, складировать там корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, которые могут стать причиной пожара. Поджог прошлогодней травы может привести к низовым пожарам, которые могут повредить опоры ЛЭП и вывести из строя электрооборудование. Нарушение этих правил чревато самыми серьезными последствиями: перебоями в электроснабжении, а также угрозой жизни для самих нарушителей.



При обнаружении лесного или степного пожара, который может привести к нарушению электроснабжения или возгоранию энергообъектов, специалисты Читаэнерго просят незамедлительно сообщить по телефону горячей линии ПАО "МРСК Сибири": 8 800 1000 380 (звонок бесплатный) или в ближайшее предприятие электрических сетей. Также при обнаружении пожара необходимо сообщать по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 или телефону Региональной диспетчерской службы: 20-36-11.



Подготовка филиала Читаэнерго к пожароопасному периоду 2017 года начата еще в 2016 году. Энергетиками выполнены работы по опашке подстанций, созданы минерализованные полосы на пожароопасных участках ЛЭП. Произведена чистка просек и очистка от древесно-кустарниковой растительности вокруг опор. На сегодняшний момент созданные и укомплектованные всем необходимым оборудованием аварийно-восстановительные бригады готовы к устранению возможных технологических нарушений. Для обеспечения временного электроснабжения потребителей в филиале имеются передвижные и стационарные электростанции, бензогенераторы, от которых, в случае необходимости, будут запитаны основные социально-значимые объекты.