"Электроцинк" приступил к строительству нового конечного абсорбера

ОАО "Электроцинк" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к строительным работам на завершающем объекте реконструкции сернокислотного цеха (СКЦ) - конечном абсорбере. Объект планируется подключить к действующей технологической линии во время планового остановочного ремонта в сентябре. Новый конечный абсорбер представляет собой стальной аппарат колонного типа диаметром 4,5 мм, высотой 13,5 мм со сферическим днищем и самонесущим сводом, служащим опорой для керамической насадки.



На конечную абсорбцию газ поступает, пройдя несколько технологических этапов, а сама абсорбция сер­ного ангидрида из газов — последняя стадия процесса получения контактной серной кислоты. При абсорбции SO3 (серный ангидрид) растворяется в серной кислоте, а затем соединяется с водой, которая в ней содержится. После абсорбции серного ангидрида очищенный газ выводится в атмосферу. Для снижения выбросов в атмосферу степень поглоще­ния серного ангидрида в абсорбционном отделении долж­на быть как можно выше. Как пояснила главный химик ОАО "Электроцинк" Любовь Замиралова, современное и надежное оборудование нового абсорбера, в первую очередь, высокоэффективное распределительное устройство, в совокупности с выполненными ранее мероприятиями позволит заводу повысить степень поглоще­ния серного ангидрида и эффективность очистки отходящих газов до 99,99%.



Готовая плита на два фундамента.jpgКроме того, конструкция нового абсорбера по типу насадочной башни позволит снизить гидравлическое сопротивление аппарата и стабилизировать работу всего цеха, с обеспечением одинаково высокой эффективности при различной газовой нагрузке Планируемая стоимость оборудования для нового промышленного объекта, а также его монтажа и строительных работ составляет порядка 186 млн рублей. Первым этапом строительства стало выполнение фундаментов непосредственно под сам конечный абсорбер, а также под сборник кислоты. Параллельно с этим на базе порядной организации началась сборка корпуса будущего абсорбера, полностью его смонтируют уже на площадке СКЦ.



Строительство конечного абсорбера – часть масштабного плана технического перевооружения сернокислотного цеха, осуществляемого в соответствие с программой перспективного развития ОАО "Электроцинк", в рамках которой в 2010-2016 гг. завод ввел в работу ряд важнейших объектов, задействованных в утилизации обжиговых газов и производстве серной кислоты - контактный аппарат и туманоуловитель, промежуточный абсорбер, новые промывные и сушильную башни. Необходимость реконструкции сернокислотного цеха обусловлена моральным и физическим износом технологического оборудования и необходимостью более полной утилизации обжиговых газов с целью обеспечения во Владикавказе благоприятной атмосферы.



Завершение реконструкции СКЦ ОАО "Электроцинк" вошло в Комплексную программу по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в г. Владикавказе, утвержденную Правительством РСО-Алания на 2016-2017 гг.