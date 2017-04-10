МРСК Северо-Запада применит композитные детали для ремонтов и обслуживания ЛЭП

В Новгородской области состоялось первое в 2017 году заседание Научно-технического совета МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети»). Главные инженеры филиалов и руководители технического блока компании приняли решение провести опытную эксплуатацию композитных (стеклопластиковых) траверс на воздушных ЛЭП 35-110кВ.



Энергетики филиала «Карелэнерго» проверят эффективность данного решения на промежуточных деревянных одноцепных опорах портального типа. Кроме того, планируется оценить перспективы применения композитных опор и других элементов (стойки, пасынки, подкосы) взамен деревянных. По словам главного инженера компании Игоря Кузьмина, выбор Республики Карелия в качестве опытной площадки обусловлен большой долей деревянных опор в электросетевом комплексе, а также преимуществами композитных элементов перед традиционными во время монтажа и транспортировки к труднодоступным электросетевым объектам региона.



Техблок компании рассмотрел возможность применения композитных опор в качестве аварийного резерва, итоги опытно-промышленной эксплуатации полимерных составов для ремонта деталей деревянных опор и результаты эксплуатации систем контроля за гололедообразованием на воздушных ЛЭП и устройств ограничения снегоналипания на проводах, которые были установлены в 2015 году на нескольких линиях «Колэнерго».



Главные инженеры также оценили эффективность индикаторов короткого замыкания, прошедших опытную эксплуатацию в трех филиалах компании. Было решено провести в рамках НИОКР разработку распределенной топографической системы обнаружения места повреждения для ВЛ 6-35 кВ с передачей информации на диспетчерский пункт по радиоволновому каналу связи.



Научно-технический совет рекомендовал профильным службам при эксплуатации воздушных линий расширять применение технологий воздушного лазерного сканирования, в частности, при определении объемов работ по расчистке и расширению просек, а также при проектировании объектов электросетевого хозяйства.



Теме безопасной эксплуатации ЛЭП было посвящено три доклада: о подготовке рабочего места на воздушных линях электропередачи для выполнения работ по удалению снегоналипания с отключенных проводов, об опыте применения разъединителя РЛВЗ-3-10, разработанного в рамках НИОКР, и о решении проблем с установкой заземлений на ВЛИ-0,4 кВ и ВЛЗ-6-35 кВ.



Руководители техблока компании также обсудили реализацию программы инновационного развития МРСК Северо-Запада, план работы научно-технического совета, работу по ликвидации травмоопасного оборудования и тематику Корпоративных презентационных дней, которые состоятся в 2017 году.



Для справки:

Научно-технический совет МРСК Северо-Запада сформирован в 2006 году. Председателем НТС является главный инженер компании. В состав НТС входят заместители главного инженера компании, руководители технических служб и главные инженеры филиалов компании.