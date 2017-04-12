Минпромторг России провел встречу с производителями, разработчиками и потребителями гидравлических компонентов

Ассоциация «Росагромаш» при поддержке Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России провела в формате круглого стола встречу на тему «Проблемы и стратегия развития отрасли гидравлических компонентов в Российской Федерации, необходимые меры государственной поддержки». В мероприятии приняли участие более 50 представителей производителей, разработчиков и потребителей гидравлических компонентов. Местом встречи стал Центр Международной Торговли в Москве.



В своем выступлении директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой анонсировал обновленную стратегию Министерства, направленную на развитие компонентной базы для сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, акцентировав внимание на действующих и планируемых мерах государственной поддержки производителей компонентов, а также сообщил, об увеличении рынка импорта гидравлических компонентов в Российской Федерации, в стоимостном выражении, на 8,5 - 9% в 2016 году по отношению к 2015 году.



"При этом иностранные производители в 2016 году импортировали готовой продукции на сумму более 310 000 000 долларов США (по данным ФТС России), что свидетельствует о большом потенциале и положительной динамике развития российского рынка спецтехники", – сказал он.



В заключении выступления Евгений Корчевой сообщил о запуске ведомственных проектов по созданию отечественных компонентов гидравлических и силовых систем, а также компонентов двигателей внутреннего сгорания, таких как: гидромоторы, гидронасосы, распределители, коллекторы, трансмиссии, мосты, редукторы, коробки отбора мощности, опорно-поворотные устройства, турбокомпрессоры, валы, элементы топливных систем и т.п.



Главными целями стратегии, предложенной Министерством, являются увеличение доли компонентов для продукции сельскохозяйственного, пищевого, строительно-дорожного машиностроения, произведенных на территории Российской Федерации, на внутреннем рынке и увеличение экспорта произведенных на территории Российской Федерации компонентов.



Заведующий кафедрой «Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика» МГТУ им. Н. Э. Баумана Семен Семенов отметил, что для успешной реализации предложенной стратегии необходимо готовить в ВУЗах высококвалифицированных специалистов в тесном сотрудничестве с предприятиями отрасли.



В свою очередь, Председатель Совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат» Виктор Ситников обратил внимание присутствующих на актуальность затронутых Минпромторгом России вопросов, выступив с предложением проведения регулярных встреч на площадке Ассоциации «Росагромаш».