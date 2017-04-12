НЛМК повышает энергоэффективность производства

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в 2016 г. увеличил долю выработки собственной электроэнергии за счет утилизации попутных металлургических газов на 4 п.п. – до 81%.



Попутные металлургические газы – это доменный и коксовый газ, которые образуются при производстве чугуна и кокса. На Липецкой площадке их используют для генерации электроэнергии на ТЭЦ, УТЭЦ и двух газовых утилизационных бескомпрессорных турбинах (ГУБТ). Суммарная установленная мощность собственных генерирующих источников составляет 522 МВт. При этом на ГУБТ – объекте «зеленой» энергетики – электроэнергия производится без сжигания топлива, за счет использования избыточного давления доменного газа.



В 2016 г., благодаря повышению эффективности работы ТЭЦ и УТЭЦ и вводу в строй второй газовой утилизационной бескомпрессорной турбины установленной мощностью 20 МВт, доля собственной генерации в балансе электропотребления Липецкой площадки составила 55%.



«Поскольку металлургическое производство относится к энергоемким, качественное управление процессами энергопотребления и реализация энергоэффективных проектов – ключевые направления деятельности группы НЛМК. За последние 15 лет комплексный показатель энергоэффективности производства – удельная энергоемкость, на Липецкой площадке снизился более, чем на 20%. Мы продолжим реализацию проектов по повышению эффективности использования энергоресурсов, в том числе за счет более эффективного использования вторичных топливных газов», - прокомментировал директор по энергетическому производству НЛМК Владимир Христофоров, передает metalinfo.ru.



В 2011 году на НЛМК ввели в строй УТЭЦ мощностью 150 МВт для утилизации вторичного доменного газа от доменной печи «Россиянка». В настоящее время в структуре топливного баланса УТЭЦ доменный газ составляет 90%.



В 2015 г. на Липецкой площадке начали промышленную эксплуатацию нового объекта «зеленой» энергетики – ГУБТ мощностью 20 МВт. В прошлом году ввели в строй еще одну ГУБТ аналогичной мощности. Турбины используют доменный газ печей №6 и «Россиянка». Проект позволил повысить самообеспеченность комбината в электроэнергии и снизить объем закупаемой электроэнергии на 200 млн кВтч в год (около 6% от объема закупки).

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