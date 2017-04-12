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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Около трехсот новых объектов подключили к сетям энергетики МРСК Северного Кавказа в Северной Осетии

Около трехсот новых объектов подключили к сетям энергетики МРСК Северного Кавказа в Северной Осетии

12 апреля 2017, 14:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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На протяжении трех месяцев текущего года в филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») поступило 483 заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью почти 22 МВт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество желающих подключиться к электросетям компании выросло на 11 %.

После рассмотрения представленных заявителями документов по 294 заявкам общей мощностью 16 МВт заключены договоры технологического присоединения. За этот период энергетики присоединили к сетям 288 объектов.

В числе крупных заявителей – многоэтажные дома нового строящегося микрорайона «Новый город» и торговый центр в городе Владикавказе, тепличный комплекс и база по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в районах республики. Также в списке заявителей значатся социально значимые объекты, предприятия промышленности, малого и среднего бизнеса, домовладения частного сектора.

Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» в рамках клиентоориентированной политики ведет системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов на территории региона. С целью разъяснения процедуры присоединения к электросетям специалисты филиала компании через центры обслуживания потребителей распространяют информационные листовки, в которых подробно описываются все этапы и мероприятия, которые выполняются после подачи заявления на технологическое присоединение.

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» обращает внимание на то, что для ускоренного подключения к электросетям также можно воспользоваться приемом заявок на технологическое присоединение через Личный кабинет заявителя на веб-сайте компании: http://lk.mrsk-sk.ru/ . Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.

Группа компаний «Россети» также ввела новые интерактивные сервисы для потребителей на едином портале https://www.портал-тп.рф. Одним из основных назначений портала является возможность получения в электронном виде услуг по технологическому присоединению.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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