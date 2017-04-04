ПАО "ТГК-1" приняло участие в Молодежном экологическом форуме

Видео-интервью с участниками
12 апреля 2017, 17:49
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
С 10 по 15 апреля 2017 года в Мурманске проходит Молодежный экологический форум «Природа. Технологии. Жизнь», приуроченный к Году экологии в России. ПАО «ТГК-1» приняло участие в работе творческой лаборатории «Экологическая энергетика».
Заместитель главного инженера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов рассказал школьникам и студентам о целях и истории строительства гидростанций в Заполярье, особенностях и преимуществах использования энергии рек, особо отметив минимальное влияние ГЭС на окружающую среду:
— Понятия «экология» и «охрана природы» для нас не просто слова, а основа производственной программы компании. Ежегодно через турбины 17 ГЭС Мурманской области проходит порядка 50 млрд м3 воды. Используя возобновляемые ресурсы рек, гидроэлектростанции являются «зеленым» источником энергии. Кроме того, работа ГЭС не сопровождается вредными выбросами в атмосферу. Также в Мурманской области на Нижне-Туломской ГЭС действует уникальный рыбоход для пропуска семги на нерест через плотину станции, что позволяет сохранять популяцию ценной породы рыб.
Участники лаборатории подготовили доклады, посвященные актуальным на их взгляд проблемам энергетики и потенциалу альтернативных источников энергии.
— Подобные мероприятия по экологическому просвещению привлекают внимание молодежи к вопросам сохранения природных ресурсов и дают шанс благодаря знаниям и дискуссии предотвратить экологические проблемы в будущем, — добавил Олег Тяпинов.