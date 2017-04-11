Системный оператор завершил отбор тепловых электростанций для участия в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности в период паводка

Системный оператор провел конкурентный отбор и подписал договоры с субъектами электроэнергетики для оказания услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) с использованием оборудования тепловых электростанций в период с апреля по июнь 2017 года.



Заявки на участие в отборе исполнителей услуг по АВРЧМ были поданы тремя генерирующими компаниями в отношении 23 энергоблоков. Для оказания услуг по АВРЧМ в период с апреля по июнь 2017 года отобрано 17 энергоблоков тепловых станций двух субъектов электроэнергетики: ПАО «ОГК-2» и АО «Татэнерго». Плановая величина резервов вторичного регулирования на тепловых станциях по результатам отбора составила ±183 МВт. Эта величина позволяет в период паводка обеспечить предоставление около половины объема резервов вторичного регулирования, необходимого для автоматического вторичного регулирования частоты в ЕЭС России.



В ЕЭС России для целей АВРЧМ используются ГЭС, являющиеся высокоманевренными объектами генерации, способными оперативно увеличивать или снижать выработку под управлением системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности, компенсируя возникающие в ЕЭС отклонения частоты. Для этого часть мощности гидроэлектростанций резервируется под выполнение задачи регулирования. В течение года такое резервирование части мощности, как правило, не влияет на объем производства электроэнергии на ГЭС, так как выработка определяется в первую очередь приточностью и запасами гидроресурсов. В период паводка объем притока воды может превышать пропускную способность турбин, что в условиях наполненности водохранилищ приводит к необходимости увеличения холостых водосбросов. Привлечение энергоблоков ТЭС к АВРЧМ позволяет на время паводка минимизировать величину размещаемых на ГЭС резервов вторичного регулирования частоты и за счет этого сокращать объемы холостых водосбросов, повышая экономическую эффективность функционирования ЕЭС России. Минимальный объем резервов АВРЧМ по ЕЭС России составляет ±400 МВт. В период паводка осуществляется замещение части этого объема, соответствующей объемам участия в АВРЧМ тепловых станций.



Увеличение производства электроэнергии на ГЭС в отдельно взятом году зависит от многих факторов, включая длительность и интенсивность паводка, а также объем замещаемых тепловыми электростанциями резервов АВРЧМ. По оценкам Системного оператора частичный перенос резервов вторичного регулирования с ГЭС на ТЭС в рамках оказания услуг по АВРЧМ с 2013 года позволил более рационально использовать имеющиеся гидроресурсы гидростанций первой ценовой зоны с увеличением выработки электроэнергии на 638 млн. кВтч за четыре года.