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Отраслевые новости: Энергетика

"СмоленскАтомЭнергоСбыт" совместно с судебными приставами взыскивает долги с неплательщиков

СмоленскАтомЭнергоСбыт совместно с судебными приставами взыскивает долги с неплательщиков

12 апреля 2017, 14:49
Рубрика: Энергетика
Метки: СМОЛЕНСКАТОМЭНЕРГОСБЫТ

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В целях повышения платежеспособной дисциплины гарантирующий поставщик «СмоленскАтомЭнергоСбыт» активно взаимодействует с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области. Конструктивное взаимодействие направлено на достижение единой цели – повышение платежной дисциплины потребителей электрической энергии. Налажен информационный обмен, проводится совместные рейды, до потребителей своевременно доводится актуальная информация.

Только за 2016 год судебными приставами-исполнителями с физических и юридических лиц взыскано почти 1,3 млрд. рублей по 4 679 исковым требованиям. Основанием для направления дела в исполнительное производство является просроченная заложенность сроком более 3 месяцев, взыскание которой предусмотрено в судебном порядке. По вступлении решения суда в отношении должников в законную силу исполнительные листы незамедлительно направляются судебным приставам для принудительного взыскания долгов.

В числе мер, которые позволяют достичь необходимого результата, - проведение совместных рейдов по неплательщикам. В рамках таких рейдов гражданам разъясняются меры принудительного исполнения и ответственность в случае игнорирования требований исполнительных документов. Арест имущества и счетов, ограничение возможности выезда за рубеж России, удержание задолженности из заработной платы – все это может быть применено к тем, кто в добровольном порядке отказывается погашать долги за электроэнергию.

Средства, взысканные с должников в судебном порядке, гарантирующий поставщик направляет на расчеты с производителями энергоресурса на оптовом рынке электроэнергии и мощности, оплату услуг электросетевым компаниям, тем самым предотвращая трансляцию долгов в энергосистему и обеспечивая бесперебойное электроснабжение региона.

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"
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