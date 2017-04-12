В Минэнерго России состоялась презентация специального обзора IRENA по перспективам развития ВИЭ в России

В Минэнерго России состоялась презентация специального обзора Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) «Дорожная карта ВИЭ 2030. Перспективы развития возобновляемой энергетики для Российской Федерации». В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний ТЭК, научного и экспертного сообщества.



Обращаясь к собравшимся, Генеральный директор IRENA Аднан Амин отметил, что уже сегодня в мире происходит активный переход к возобновляемой энергетике. «В 2016 году был отмечен максимальный прирост мощности на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – 161 ГВт», – подчеркнул он. Данная тенденция связана как с общемировым курсом на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, так и с возможностью обеспечить рост экономики государств, в том числе за счет появления новых рабочих мест.



Россия, по словам руководителя Агентства, также имеет огромный потенциал развития «зеленой» энергетики. Для его реализации необходимо продолжать оказывать поддержку научным и технологическим разработкам и создавать условия для формирования доступного и не барьерного рынка ВИЭ с учетом внутренних приоритетов страны. Со своей стороны IRENA готова оказывать помощь России в реализации поставленных целей по увеличению доли возобновляемой энергетики в энергобалансе страны.



Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в своем выступлении рассказал о позиции государства в области развития ВИЭ и о достигнутых успехах в данном направлении. «Несмотря на обеспеченность России традиционными источниками энергии, мы являемся сторонниками перехода мировой энергетики к низкоуглеводному будущему. Задача по развитию ВИЭ заложена в ряд наших стратегических документов, включая проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года», – отметил он.



Говоря о механизмах поддержки ВИЭ, Алексей Текслер высоко оценил предоставляемые IRENA возможности по изучению лучших мировых практик и законодательных механизмов, которое были учтены Минэнерго России при совершенствовании нормативной базы. Уже сегодня проведенная работа дает свои результаты. Так, с каждым годом в России увеличивается суммарная мощность вводимых объектов возобновляемой энергетики: если в 2015 году их мощность составила чуть менее 60 МВт, в 2016 году – более 70 МВт, то в 2017 году ожидается ввод порядка 125 МВт объектов ВИЭ. При этом использование «зеленых» технологий является экономически целесообразным в удаленных и изолированных энергорайонах.



Ключевым для России, по мнению Алексея Текслера, является вопрос развития отечественных компетенций и производственной базы для возобновляемой энергетики. На данный момент в России действует завод по производству солнечных модулей, который в ближайшее время полностью перейдет на производство панелей на основе гетероструктурной технологии. Использование новых технологий позволит обеспечить КПД солнечных модулей более 20%.



Дополнительный импульс развития с активизацией крупных российских игроков в 2016 году получил сектор ветрогенерации. «У меня нет никакого сомнения, что если Росатом делает лучшие атомные реакторы, то со временем начнет делать лучшие в мире ветряные станции. Это позволит нам экспортировать не только атомные технологии, лучшие и самые безопасные в мире, но компания также сможет предложить своим иностранным коллегам современные, высокотехнологичные ветровые станции», – сказал Текслер.



«В целом реализация всех этих проектов дает возможность расширения присутствия российских производителей на мировой энергетической арене», – подытожил первый замглавы ведомства.