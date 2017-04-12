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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Осинском районе должник за электричество с целью помешать законным действиям энергетиков таранил "УАЗ" оперативно-выездной бригады

В Осинском районе должник за электричество с целью помешать законным действиям энергетиков таранил УАЗ оперативно-выездной бригады

12 апреля 2017, 16:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Вечером 11 апреля в деревне Устиново Осинского района злостный неплательщик за электроэнергию, пытаясь остановить работу специалистов Осинского РЭС, умышленно совершил дорожно-транспортное происшествие.

Бригада ОВБ в составе водителя и электромонтера прибыла в Устиново около 18 часов, чтобы произвести отключение дома упорно не платившего за свет гражданина. Отметим, что все работы производились на электрооборудовании «Пермэнерго» - вне пределов домовладения должника. Последний неоднократно и при свидетелях нецензурно оскорбил энергетиков и перешел к угрозам их здоровью и жизни. Специалисты Осинского РЭС для того, чтобы не провоцировать не на шутку разошедшегося гражданина, сели в бригадный «УАЗ». После этого злоумышленник завел личный автомобиль и совершил дорожно-транспортное происшествие. С места происшествия должник немедленно скрылся. Вскоре в Устиново прибыли сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа полиции. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Энергетики предупреждают: любые попытки должников помешать законным действиям специалистов «Пермэнерго» будут пресечены сотрудниками правоохранительных органов, а действиям злоумышленников будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, в 2015 году в деревне Грибаны Уинского района неплательщик совершил вооруженное нападение на бригаду Ординского района Кунгурских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», находившуюся при исполнении служебных обязанностей. Злоумышленник, стрелявший под ноги энергетикам, был обезврежен группой захвата местной полиции. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 119 «Угроза убийством». Оружие изъято.

Спустя месяц, суд признал гражданина виновным и инкриминируемых деяниях, и назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ему назначено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с применением огнестрельного оружия на 3 года.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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