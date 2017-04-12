В Перми прошли публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения города на 2018 год

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» накануне, 10 апреля, представили на общественных слушаниях проект актуализированной Схемы теплоснабжения Перми на следующий год. Презентация прошла в городской мэрии с привлечением круга экспертов, специалистов отрасли, а также всех заинтересованных пермяков.



Стратегия развития тепловой инфраструктуры Перми, напомним, реализуется в соответствии с долгосрочной Схемой теплоснабжения города. В рамках Схемы в Перми функционирует 56 систем централизованного теплоснабжения, распределенные между 15 Едиными теплоснабжающими организациями (ЕТО). Необходимость актуализации схемы теплоснабжения связана с изменением ее основных характеристик. Так, например, за прошедший год появилось 7,5 тыс. новых элементов системы теплоснабжения, были введены 7 новых теплоисточников, почти на 16 км выросла протяженность тепловых сетей, более чем на 200 Гкал возросла договорная нагрузка потребителей. В целях эффективного функционирования системы теплоснабжения, данные изменения должны быть отражены в схеме, в т.ч., с учетом перспективной застройки и новой нагрузки потребителей.



Схема теплоснабжения предусматривает комплексный подход к развитию города Перми. При этом, что важно, мероприятия имеют адресную направленность, то есть будут проводиться для определенной территории с конкретными просчитанными эффектами для жителей города. В частности, в схему включены мероприятия по переключению потребителей микрорайона Молодежный и Пролетарский с ведомственных котельных на муниципальные котельные и теплоисточник АО «ПЗСП»: с перекладкой сетей и реконструкцией оборудования. Внесены предложения по переводу потребителей в микрорайонах Кислотные дачи и Новые Ляды на закрытую схему теплоснабжения. Здесь предполагается установить в домах индивидуальные тепловые пункты и провести перекладку тепловых сетей с целью повышения качества горячей воды в домах жителей.



В части развития тепловых сетей, предполагается строительство и реконструкция теплопроводов общей протяженностью 16 км – 24 объекта. Это обеспечит надежность и бесперебойность подачи теплоресурса. Запланирована реконструкция 9 насосных станций и почти 400 объектов тепловой инфраструктуры: индивидуальных и центральных тепловых пунктов. Котельную ПДК планируется перевести с мазута на газ, что нивелирует воздействие на окружающую среду и сократит периоды отключения горячей воды в летний период. Среди важных мероприятий – ввод в эксплуатацию понизительной насосной станции ПН-23. Эта мера позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей в центральной части Перми, а также обеспечить мощности для подключения вновь построенных зданий.



По словам заместителя директора по развитию тепловых узлов Пермского филиала «Т Плюс» Эдуарда Буланова, схема теплоснабжения – не политический, а сугубо технический, процедурный документ, определяющий долгосрочный план развития объектов теплоэнергетики Перми: «В первую очередь, это реконструкция теплосетей, переход на высокоэффективные объекты когенерации и, самое главное, – адресные изменения на проблемных участках теплоснабжения. Данные программы, при этом, реализуются в рамках утвержденных тарифных решений – без изменения размера платы граждан за коммунальные услуги сверх предельного индекса. Главная цель этих мероприятий – повышение качества обеспечения коммунальными услугами конечных потребителей – жителей Перми».



Озвученные в ходе слушаний замечания и предложения в актуализированную Схему теплоснабжения пройдут экспертную оценку и будут учтены в итоговом документе. Часть предложений войдет в Схему на 2019 год, работа над которой начнется уже этой осенью.