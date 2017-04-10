В Троицке "Ростелеком" установил новое уличное освещение: город сэкономит миллионы кВт⋅ч

В г. Троицке Челябинской области официально завершились работы по модернизации уличного освещения и городской системы энергопотребления. В рамках энергосервисного контракта между троицким Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи и компанией «Ростелеком» в городе было смонтировано правильное освещение, установлены новейшие светодиодные светильники и автоматизированные системы энергоучета на главных улицах, а также в поселках Гончарка, Станционный, ГРЭС, Пятилетка, Жиркомбинат, на привокзальной площади и на Увельском мосту. Современные экономичные светильники заменили устаревшие, сделав жизнь троичан комфортнее и безопаснее и позволив администрации значительно экономить энергоресурсы. «Ростелеком» выступил в этом проекте как инвестор и оператор решений для экономии энергоресурсов и повышения энергетической эффективности – приоритетных направлений в региональной сфере ЖКХ.



Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Энергосервисный муниципальный контракт был заключен и реализован «Ростелекомом» в Троицке по итогам открытого конкурса. К старту проекта специалисты компании подошли со всей ответственностью, изучив существующую модель уличного освещения и предложив новую – для экономии энергоресурсов, обоснованную точными технико-экономическими расчетами, а не просто характеристиками оборудования. За несколько месяцев мы установили в городе 2327 мощных современных светодиодных светильников отечественного производства, а также 66 новых пунктов учета электроэнергии и систем сбора данных. Светильники имеют гарантию на весь срок действия энергосервисного контракта, но не менее 60 месяцев, что исключает необходимость их замены в этот период и обеспечивает дополнительную экономию бюджетных средств. Новая автоматизированная система управления процессом эксплуатации городских светильников позволит Троицку в режиме реального времени контролировать включение и отключение освещения, отслеживать незаконные подсоединения к сети, обесточивать конкретные участки для техобслуживания. Немаловажно, что в результате нашей совместной работы с администрацией Троицка и компанией-производителем светильников на улицах одного из самых старинных и красивых городов Южного Урала стало светлее и безопаснее».



Александр Виноградов, глава администрации г. Троицка: «Программа энергоэффективности, или эффективного использования энергии, которой Троицк вплотную занялся с 2016 года, предполагает не только бережное отношение к природным ресурсам, но также способствует улучшению городской инфраструктуры и снижению нагрузки на муниципальный бюджет. Всего в рамках долгосрочного контракта с «Ростелекомом» планируется сократить энергопотребление больше чем на 60 процентов, а это 13,5 миллионов кВт⋅ч (около 2 300 000 кВт⋅ч в год). Для сравнения: такого количества электричества хватит, чтобы подсвечивать весь Троицк по новой системе в течение 11 лет. Сэкономленные на городском энергопотреблении средства можно будет направить на развитие других социально значимых проектов. Модернизация городского освещения была полностью оплачена инвестором – компанией «Ростелеком», и в течение шести лет она будет самостоятельно обслуживать установленное оборудование. После исполнения сторонами обязательств по контракту право собственности и ответственность перейдет к муниципалитету».



Максим Прохоренко, руководитель направления инвестиционных проектов ООО «Энергосберегающие технологии – Светодиодное освещение» (официальный представитель завода изготовителя LEDEL г. Казань в Уральском регионе): «Для реализации энергосервисного контракта с троицкой администрацией «Ростелеком» выбрал оборудование казанской компании LEDEL – надежного и зарекомендовавшего себя производителя, имеющего успешный опыт исполнения подобных проектов по всей России. Установленные в Троицке уличные светильники – революционные и разработаны с учетом рекомендаций муниципальных и автодорожных организаций. Их конструктив исключает образование наледи и сосулек, а специальное пыле- и грязеотталкивающее покрытие защищает светильник от засоров. Светильники оснащены светодиодами нового поколения, одними из лучших на сегодня по сроку службы и надежности, а также имеют трехступенчатую защиту от скачков напряжения и перегрева».