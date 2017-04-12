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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В энергетическом институте повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго" стартовала новая программа профподготовки

В энергетическом институте повышения квалификации ПАО Кубаньэнерго стартовала новая программа профподготовки

12 апреля 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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На базе Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» (ЭИПК) стартовала новая программа профессиональной переподготовки работников энергопредприятий по курсу «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». Первыми слушателями курса стали 16 специалистов и руководителей Кубаньэнерго и других электросетевых предприятий.

Обучение продолжительностью 500 часов проводится в очно-заочной форме, с использованием дистанционных образовательных технологий, что позволяет минимизировать затраты на обучение и командировочные расходы. Программа рассчитана на профпереподготовку руководителей и специалистов структурных подразделений Кубаньэнерго, имеющих высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы в организациях электроэнергетики не менее трех лет.

– Целью данной программы, – прокомментировал ректор Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» Евгений Рудь, –является изучение структуры энергетической отрасли, особенностей функционирования электросетевого оборудования, получения практических навыков организационно-управленческой деятельности, необходимых для исполнения новых видов профессиональных обязанностей на электроэнергетическом предприятии.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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