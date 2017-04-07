5 дней до выставки "Электро‑2017"

Выставка Cabex-2017
13 апреля 2017, 17:09
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017
17 апреля в ЦВК «Экспоцентр» открывается 26-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро».
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров направил приветствие участникам выставки «Электро-2017».
«Выставка является крупнейшим профессиональным смотром в Европе, признана лучшей отраслевой выставкой страны и по праву считается живой историей отечественной электро- и светотехники», – говорится в послании. Подробнее
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