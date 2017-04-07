 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

5 дней до выставки "Электро‑2017"

5 дней до выставки Электро‑2017

13 апреля 2017, 17:09
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

Обсудить на форуме

248 просмотров

17 апреля в ЦВК «Экспоцентр» открывается 26-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро».
 
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров направил приветствие участникам выставки «Электро-2017».
 
«Выставка является крупнейшим профессиональным смотром в Европе, признана лучшей отраслевой выставкой страны и по праву считается живой историей отечественной электро- и светотехники», – говорится в послании. Подробнее
 
«Электро-2017» – крупнейшее событие отрасли, которое нельзя пропустить!
 
Получить билет на «Электро-2017»

Компания: Электро 2017
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!