Алексей Текслер: "В последующие 20 лет доля ВИЭ в отечественной энергосистеме вырастет с существующих сегодня менее 1% до 4%"

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13 апреля 2017, 16:52
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер рассказал о перспективах развития возобновляемых источников энергии в России в сюжете программы «Энергетика» на канале «Россия 24».
Алексей Текслер отметил, что Российская Федерация уделяет серьёзное внимание вопросам развития ВИЭ, реализуются меры поддержки «зелёной» энергетики. «Мы хотим создать новую индустрию, которая с одной стороны будет ориентирована на внутренний рынок, а с другой – на экспорт», - сказал в интервью первый заместитель Министра.
По словам Алексея Текслера, в последующие 20 лет доля ВИЭ в отечественной энергосистеме вырастет с существующих сегодня менее 1% до 4%.