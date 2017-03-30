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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Экономический эффект от реализации в 2016 году программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Смоленскэнерго превысил 17 млн кВтч

Суммарный экономический эффект от реализации в 2016 году программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в филиале ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" составил 17,43 млн кВтч. Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Благодаря проведенным мероприятиям, направленным на снижение потерь электроэнергии, техническое перевооружение и реконструкцию электросетей, сокращение потребления электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды филиала достигнут экономический эффект 37,13 млн рублей, сэкономленные средства направляются на развитие и повышение надежности сетевой инфраструктуры филиала.

Для реализации программы сотрудниками филиала выполняются технические и организационные мероприятия, направленных на снижение потерь электроэнергии в сети до установленного уровня и оптимизацию расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала. К техническим мероприятиям относятся замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, а также неизолированного провода на самонесущий изолированный провод в местах наибольших потерь электроэнергии, у перегруженных и недогруженных трансформаторов, к организационным: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами и трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ и перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений. Эффект от реализации технических мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году составил 0,276 млн кВтч, организационных – 0,832 млн кВтч.

Кроме того в  филиале проводятся регулярные проверки потребителей для выявления безучетного и бездоговорного потребления, за 2016 год были составлены акты бездоговорного потребления на 0,418 млн кВтч, безучетного потребления - 15,898 млн кВтч, при этом достигнутый эффект от снижения потерь составил 34,07 млн рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

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