"Электрознания и призомания": битва за победу в самом разгаре

VII детский интернет-конкурс по электробезопасности, проводимый энергокомпанией ПАО «МРСК Центра и Приволжья» среди детей и подростков девяти регионов присутствия компании, стартовал 20 марта. За 3 недели в адрес организаторов поступило более 500 анкет от несовершеннолетних участников конкурса и авторские педагогические проекты.



Кроме писем с кодовой фразой ребята присылают удивительные ребусы, интересные кроссворды и оригинальные стихи на тему электричества и электробезопасности. Конкурс продлится до 10 мая 2017 года. Все желающие могут попробовать свои силы в 3 номинациях:



1. «Эрудиция» - участникам предстоит пройти интерактивный тест и узнать кодовую фразу, которая даст шанс на получение планшета.



2. «Я поэт, пишу про ток» - жюри оценит стихи или авторские частушки на тему электричества и электробезопасности.



3. «Мозговой штурм» - участникам необходимо придумать ребус, загадку или вопрос для викторины на тему конкурса.



Оргкомитет конкурса приготовил призы для победителей каждой номинации во всех 9-ти регионах, кроме того подарки получат учителя, одержавшие победу в номинации «Педагог». Сувениры на память и полезные подарки предусмотрены для активных участников группы «Электропатруль» и нескольких «счастливчиков», сделавших репост новости и о конкурсе у себя на странице.



К участию приглашаются все желающие от 5 до18 лет из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртии. При этом каждый ребенок может попробовать свои силы во всех номинациях. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/special_projects/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul.



Ставший традиционным за много лет работы компании интернет-конкурс - это часть масштабной деятельности МРСК Центра и Приволжья по профилактике электротравматизма, включающей в себя мероприятия как технического, так и информационного характера. В конце учебного года энергетики по традиции напоминают детям и подросткам о важности соблюдения правил электробезопасности, особенно в предстоящие летние каникулы, когда они будут больше времени проводить дома и на улице без взрослых. Энергетики убеждены, решающую роль в совершении необдуманного поступка играет отсутствие понимания возможной трагедии и только знания помогут избежать беды и сохранят человеку здоровье и жизнь.