Энергетики Кабардино-Балкарии спасают пернатых и повышают надежность электроснабжения

В ходе выполнения ремонтных мероприятий и в рамках «Года экологии» филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в местах наиболее частого скопления птиц на воздушных линиях устанавливает специальные защитные устройства. Так называемые «ерши» из скрученной металлической проволоки и напоминающие многозубец, не позволяют пернатым садиться на траверсы ВЛ различного класса напряжения в период гнездования и миграции, заставляя выбирать их другие места обитания. В то же время устройства для птиц абсолютно безопасны.



Подобная практика способствует снижению аварийных отключений в сетях, одновременно с этим – предотвращает гибель птиц вследствие их приближения к токоведущим частям электрооборудования. Таким образом, энергетики действуют не только в направлении повышения надежности электроснабжения потребителей, предупреждения аварийных отключений, но и сохраняют пернатых, что особенно актуально в Год экологии.



В первом квартале текущего года специалистами службы технической эксплуатации и организации ремонта филиала «Каббалкэнерго» «ерши» установлены на линиях 110 кВ, наиболее «облюбованных» птицами. Так, на ВЛ «Баксан ГЭС – ЦРУ» установлено 63 «ерша» – по три устройства на одну опору, на линии «Дубки - Кашхатау» – 138, на линии «Дубки - Долинск» – 15, также 30 «ершей» на ЛЭП «Баксан ГЭС – Малка». Помимо этого, для предотвращения коротких замыканий, выхода из строя энергооборудования, аварийных отключений из-за воздействия птиц и птичьего помета на ВЛ «Баксан ГЭС – Залукокоаже» установлено 120 колпаков, закрывающих изоляторы и участки провода. В ближайшее время линия будет оснащена еще 30 такими же защитными устройствами.



Специалисты филиала «Каббалкэнерго» отмечают важность проведения данных мероприятий, так как с весенней миграцией птиц повышается вероятность технологических нарушений. Помимо того, это важное направление экологической политики энергокомпании.



В период сезонных миграций часто происходит гибель пернатых в результате поражения электрическим током. Одновременно с этим, их воздействие является одной из основных причин, влияющих на надежность работы электрических сетей. По данным филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго», доля аварийных отключений из-за птиц, загрязнения ими изоляции в 2016 году составила порядка 25% от общего числа. Проводимые энергетиками мероприятия уменьшат количество аварийных отключений и сохранят жизнь пернатых, в том числе видов, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в охране.