Энергетики Свердловского филиала группы "Т Плюс" следят за паводком в районе Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС

Выставка Cabex-2017
13 апреля 2017, 16:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Все энергообъекты в зоне ответственности филиала функционируют в штатном режиме, на сегодняшний день не выявлено ни одного технологического нарушения, вызванного началом паводка.
Энергетики заблаговременно приняли необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций на Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС. Противопаводковыми комиссиями в марте-апреле был реализован комплекс мероприятий для предотвращения внештатных ситуаций в зоне возможного подтопления в период половодья. Проведена расчистка от снега подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, обследование гидросооружений электростанций, водосбросы полностью очищены от снега и намерзшего льда, проверена работоспособность подъемных механизмов и состояние затворов. Главное сегодня – безаварийный пропуск паводковых вод через плотины.
На Нижнетуринском водохранилище начался процесс разрушения ледового покрова, уровень воды в пределах нормы, на отметке - 179,56 м, на Верхотурском водохранилище сохраняется ледостав, уровень воды - 109,94 м. Сброс воды на гидросооружениях составляет 10,3 м3/сек и 1 м3/сек соответственно.
Дежурные бригады круглосуточно наблюдают за состоянием сооружений и колебанием уровня воды в водохранилищах. Осуществляется оперативное взаимодействие с Единой диспетчерской службой, подразделениями МЧС и гидрометеорологическими службами.