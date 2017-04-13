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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Свердловского филиала группы "Т Плюс" следят за паводком в районе Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС

Энергетики Свердловского филиала группы Т Плюс следят за паводком в районе Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС

13 апреля 2017, 16:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Все энергообъекты в зоне ответственности филиала функционируют в штатном режиме, на сегодняшний день не выявлено ни одного технологического нарушения, вызванного началом паводка.

Энергетики заблаговременно приняли необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций на Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС.  Противопаводковыми комиссиями в марте-апреле был реализован комплекс мероприятий для предотвращения внештатных ситуаций в зоне возможного подтопления в период половодья. Проведена расчистка от снега  подъездных путей и дорог к водопропускным сооружениям, обследование гидросооружений электростанций, водосбросы полностью очищены от снега и намерзшего льда, проверена работоспособность подъемных механизмов и состояние затворов. Главное сегодня – безаварийный пропуск паводковых вод через плотины.

На Нижнетуринском водохранилище начался процесс разрушения ледового покрова, уровень воды в пределах нормы, на отметке - 179,56 м, на Верхотурском водохранилище сохраняется ледостав, уровень воды - 109,94 м. Сброс воды на гидросооружениях составляет 10,3 м3/сек и 1 м3/сек соответственно.

Дежурные бригады круглосуточно наблюдают за состоянием сооружений и колебанием уровня воды в водохранилищах. Осуществляется оперативное взаимодействие с Единой диспетчерской службой, подразделениями МЧС и гидрометеорологическими службами.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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