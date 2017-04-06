 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Ульяновские РС" получил сертификат соответствия требованиям международной системы менеджмента качества ISO 9001

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и его российского аналога ГОСТ ISO 9001:2011. Оценка системы менеджмента проводилась группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в два этапа.

На первом этапе прошла предварительная проверка и анализ документированной информации, действующей в филиале системы менеджмента качества. На втором этапе специалисты оценили функционирование и результативность системы менеджмента качества в области основных направлений деятельности филиала «Ульяновские РС»: оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-технологическому управлению, технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. По результатам проверки не было выявлено никаких несоответствий.

Система менеджмента качества филиала «Ульяновские РС» получила высокую оценку специалистов, что позволило успешно завершить сертификацию и получить сертификат международного образца. Сертификат ISO подтверждает эффективность системы управления, действующей в филиале «Ульяновские РС», а также свидетельствует о том, что в компании четко распределены основные процессы и функции, ответственность и полномочия за их выполнение, разработаны внутренние регламенты, положения и инструкции, действуют отработанные системы планирования, бизнес-процессы ориентированы на максимальное удовлетворение требований потребителей, а качество контролируется на всех этапах оказания услуг. Сертификат соответствия требованиям ISI 90001:2008 выдан до 15 сентября 2018 года. До этого времени филиал «Ульяновские РС» должен осуществить переход на версию ISO 90001:2015.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!