Филиал "Ульяновские РС" получил сертификат соответствия требованиям международной системы менеджмента качества ISO 9001

Выставка Cabex-2017
13 апреля 2017, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и его российского аналога ГОСТ ISO 9001:2011. Оценка системы менеджмента проводилась группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в два этапа.
На первом этапе прошла предварительная проверка и анализ документированной информации, действующей в филиале системы менеджмента качества. На втором этапе специалисты оценили функционирование и результативность системы менеджмента качества в области основных направлений деятельности филиала «Ульяновские РС»: оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-технологическому управлению, технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. По результатам проверки не было выявлено никаких несоответствий.
Система менеджмента качества филиала «Ульяновские РС» получила высокую оценку специалистов, что позволило успешно завершить сертификацию и получить сертификат международного образца. Сертификат ISO подтверждает эффективность системы управления, действующей в филиале «Ульяновские РС», а также свидетельствует о том, что в компании четко распределены основные процессы и функции, ответственность и полномочия за их выполнение, разработаны внутренние регламенты, положения и инструкции, действуют отработанные системы планирования, бизнес-процессы ориентированы на максимальное удовлетворение требований потребителей, а качество контролируется на всех этапах оказания услуг. Сертификат соответствия требованиям ISI 90001:2008 выдан до 15 сентября 2018 года. До этого времени филиал «Ульяновские РС» должен осуществить переход на версию ISO 90001:2015.