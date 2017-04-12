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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Карельские энергетики завершили основные работы по подготовке к техприсоединению крупного гипермаркета в Петрозаводске

Карельские энергетики завершили основные работы по подготовке к техприсоединению крупного гипермаркета в Петрозаводске

13 апреля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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 Сотрудники филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» (входит в ПАО «Россети») завершили основные работы по реализации двух инвестиционных проектов, предусматривающих технологическое присоединение возводимого в Петрозаводске строительного гипермаркета торговой сети «Леруа Мерлен».
 
В первых числах апреля завершена прокладка двух кабельных линий от подстанции ПС-67 «Радиозавод» к зданию будущего гипермаркета. Ранее для возможности подключения нового объекта энергетики произвели техническое перевооружение этой подстанции.  В рамках договора на технологическое присоединение там смонтированы две дополнительные линейные ячейки 10 кВ, снабжённые вакуумными выключателями с комплектом защит, комплексом учета, системой телемеханики и связи.
 
Компоновка установленного на подстанции нового оборудования предусматривает возможность осмотров, ремонта и демонтажа его основных компонентов без снятия напряжения со сборных шин, а размещение вакуумных выключателей на выкатных тележках позволит производить ревизию и ремонт оборудования вне шкафов, вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
 
Общая сумма инвестиций «Карелэнерго» в проекты по техприсоединению строительного гипермаркета составила более восьми миллионов рублей.
 
Напомним, первый строительный гипермаркет французской торговой сети в Петрозаводске должен начать работу в августе 2017 года. Его открытие предусматривает создание в Петрозаводске более 200 новых рабочих мест.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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