Карельские энергетики завершили основные работы по подготовке к техприсоединению крупного гипермаркета в Петрозаводске

Выставка Cabex-2017
13 апреля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Сотрудники филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» (входит в ПАО «Россети») завершили основные работы по реализации двух инвестиционных проектов, предусматривающих технологическое присоединение возводимого в Петрозаводске строительного гипермаркета торговой сети «Леруа Мерлен».
В первых числах апреля завершена прокладка двух кабельных линий от подстанции ПС-67 «Радиозавод» к зданию будущего гипермаркета. Ранее для возможности подключения нового объекта энергетики произвели техническое перевооружение этой подстанции. В рамках договора на технологическое присоединение там смонтированы две дополнительные линейные ячейки 10 кВ, снабжённые вакуумными выключателями с комплектом защит, комплексом учета, системой телемеханики и связи.
Компоновка установленного на подстанции нового оборудования предусматривает возможность осмотров, ремонта и демонтажа его основных компонентов без снятия напряжения со сборных шин, а размещение вакуумных выключателей на выкатных тележках позволит производить ревизию и ремонт оборудования вне шкафов, вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
Общая сумма инвестиций «Карелэнерго» в проекты по техприсоединению строительного гипермаркета составила более восьми миллионов рублей.
Напомним, первый строительный гипермаркет французской торговой сети в Петрозаводске должен начать работу в августе 2017 года. Его открытие предусматривает создание в Петрозаводске более 200 новых рабочих мест.