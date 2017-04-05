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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" принимает участие в "ЭЛЕКТРО-2017. Энергосбережение" г. Волгоград

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ принимает участие в ЭЛЕКТРО-2017. Энергосбережение г. Волгоград

13 апреля 2017, 15:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить  16-ю Всероссийскую специализированную выставку «ЭЛЕКТРО-2017. Энергосбережение», которая пройдет с 25 по 27 апреля 2017 года по адресу:  г. Волгоград, пр. Ленина д. 65 «А», ВК «ЭКСПОЦЕНТР».

Наш стенд – сектор №: 10.

Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку 2017 года, кабельно-проводниковую продукцию марки «ЭПОКС».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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