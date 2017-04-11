Объекты ВСТО в Иркутской области запитают по новой ЛЭП из Якутии

С середины 2017 года подстанция «Пеледуй» в Западном энергорайоне Якутии станет основным источником питания двух нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в Иркутской области. Информация об этом прозвучала в ходе выездной встречи первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «ДВЭУК» Анатолия Максимова с главным инженером ООО «Транснефть – Восток» Виталием Жуковым.



Встреча состоялась на площадке ПС «Пеледуй», где сегодня ведутся строительно-монтажные работы по расширению и реконструкции открытого распределительного устройства 220 кВ с установкой элегазовых выключателей. «Мы проводим модернизацию своей подстанции для последующего подключения НПС-8 и строящейся НПС-9 в рамках программы присоединения дополнительных мощностей нефтепровода. Пробные пуски запланированы на июль, к этому времени оператор ВСТО закончит строительство двух цепей ЛЭП протяженностью 114 километров, которая соединит транзитную подстанцию в Якутии и объекты нефтепровода в Иркутской области», – отметил Анатолий Максимов.



Напомним, что ранее в АО «ДВЭУК» поступила заявка ООО «Транснефть – Восток» на технологическое присоединение НПС № 8 и 9 к новому источнику питания – ПС «Пеледуй». В настоящее время эти нефтеперекачивающие станции запитаны от Талаканской ГТЭС через электросетевую инфраструктуру напряжением 110 кВ.



Смена источника питания предполагает строительство заявителем двух ЛЭП 220 кВ и подстанции 220/10 кВ, а также перевод существующих сетей 110 кВ на напряжение 220 кВ. Мощность присоединяемых НПС на первоначальном этапе составит 25,8 МВт, в 2019 году она будет увеличена до 47,8 МВт.



ПС 220/110/10 кВ «Пеледуй» входит в состав воздушной линии 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС-14. Это крупнейшая на Дальнем Востоке линия электропередачи, которая обеспечивает надежное энергоснабжение объектов ВСТО и других потребителей в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах Республики Саха (Якутия).



По информации ПАО «Транснефть», к 2020 году мощность ВСТО-1 планируется нарастить до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 – до 50 млн тонн в год, по отводу ВСТО на Китай (Сковородино – Мохэ) – до 30 млн тонн в год. Это позволит не только увеличить объем экспорта нефти в страны АТР, но и обеспечить нефтью как существующие, так и планирующиеся к строительству перерабатывающие мощности в регионе.