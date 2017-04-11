Олимпиада по релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем в СамГТУ

Видео-интервью с участниками
13 апреля 2017, 15:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, РНК СИГРЭ
Всероссийская студенческая олимпиада по релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем проходит в Самарском государственном техническом университете с 11 по 13 апреля 2017 г.
Олимпиада пройдет в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».
Цели олимпиады: формирование у студентов интереса к избранной профессии, выявление одаренной молодежи и развитие потенциала исследовательской и проектной деятельности.
Участникам олимпиады предстоит решить 12 задач различного уровня сложности по следующим направлениям: расчёт токов коротких замыканий, токовые направленные и ненаправленные защиты линий электропередачи, дистанционные защиты линий электропередачи, защиты трансформаторов, защиты электродвигателей, защиты блоков «генератор – трансформатор», автоматика электрических сетей.
Олимпиада проводится в индивидуальном и командном зачетах.
Также в рамках программы Олимпиады запланированы презентации кадровой политики ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», а также лекция заместителя главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Алексея Воронова по теме «Задачи диспетчерского персонала при ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы».