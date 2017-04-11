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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Олимпиада по релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем в СамГТУ

Олимпиада по релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем в СамГТУ

13 апреля 2017, 15:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, РНК СИГРЭ

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Всероссийская студенческая олимпиада по релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем проходит в Самарском государственном техническом университете с 11 по 13 апреля 2017 г.

 Олимпиада пройдет в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

 Цели олимпиады: формирование у студентов интереса к избранной профессии, выявление одаренной молодежи и развитие потенциала исследовательской и проектной деятельности.

 Участникам олимпиады предстоит решить 12 задач различного уровня сложности по следующим направлениям: расчёт токов коротких замыканий, токовые направленные и ненаправленные защиты линий электропередачи, дистанционные защиты линий электропередачи, защиты трансформаторов, защиты электродвигателей, защиты блоков «генератор – трансформатор», автоматика электрических сетей.

Олимпиада проводится в индивидуальном и командном зачетах.

Также в рамках программы Олимпиады запланированы презентации кадровой политики ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС», а также лекция заместителя главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Алексея Воронова по теме «Задачи диспетчерского персонала при ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы».

Компания: БФ "Надежная Смена"
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