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Отраслевые новости: В мире

С потреблением меди в КНР не все ладно

С потреблением меди в КНР не все ладно

13 апреля 2017, 17:51
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ

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В текущем году потребление меди в Китае, как ожидается, вырастет на 3% благодаря расширению спроса со стороны традиционных потребителей красного металла, таких как кабельно-проводниковая промышленность. Однако возможно сокращение потребления меди в энергетика и строительстве из-за уменьшения объемов закупок и числа новых проектов.

В целом же на мировом рынке, по мнению его участников, в 2017 г. будет наблюдаться баланс спроса и предложения меди, цены же будут колебаться, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

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