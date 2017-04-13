Солнце и ветер бьют электричеством по ценам

Растущий уровень развития альтернативной энергетической инфраструктуры в Великобритании и США начинает, пусть пока и эпизодически, оказывать влияние на ценовую конъюнктуру энергорынка. В марте в Калифорнии цены на солнечную энергию упали до отрицательного уровня, а британские ветряные станции в первом квартале снизили цены на электричество в стране на 10%.



По данным Управления по энергетической информации США, в марте объемы выработанной энергии с солнечных установок в Калифорнии достигли столь высоких уровней, что 11 марта, в период с 8 утра до 14 часов дня цена на нее на спотовом рынке упала до нуля и даже чуть ниже. Управление отмечает, что такое произошло впервые в истории и вызвано целым рядом факторов — как ростом числа энергоустановок, так и установившейся в прошлом месяце в Калифорнии особенно солнечной погодой. В целом же по итогам марта в Калифорнии было выработано количество электроэнергии, позволяющее покрыть 40% всей потребности штата в электричестве. Только в 2016 году в этом штате рост энергомощности от солнечных установок составил 50% к предыдущему и достиг 14 ГВт.



В Великобритании же рынок испытал на себе ощутимое воздействие от ветряной энергетики. По данным исследовательской компании EnAppSys, в первом квартале сильная ветряная погода привела к рекордным показателям выработанной энергии, которые опустили цены на электричество в стране на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, когда энергии от ветряных установок в стране было произведено на 23% меньше.



Всего по итогам первого квартала 40,7% всего потребленного электричества в Великобритании было произведено на парогазовых электростанциях, 23,4% — на установках возобновляемой энергетики (ветер, солнце и др.), 20,1% — на АЭС, 11,8% — на угольных электростанциях, 3,9% — от межсистемных ЛЭП. Исследователи отмечают, что энергомощности альтернативных станций будут только расти. «К февралю 2018 года мощность солнечных установок в стране достигнет 13,5 ГВт. Для рынка, где средний уровень потребления летом составляет 30 ГВт, это уже станет серьезным вкладом в общий котел энергогенерации»,— заявил глава EnAppSys Пол Веррил.



Источник: Коммерсант.

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