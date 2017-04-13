Свыше 374 га трасс ЛЭП расчищено филиалом "Кировэнерго" за 3 месяца 2017 года

Видео-интервью с участниками
13 апреля 2017, 15:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ЛЭП
В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работ по расчистке и расширению трасс воздушных линий электропередачи за первый квартал 2017 года. За этот период кировские энергетики освободили от поросли 374 га просек.
Существенная часть воздушных линий электропередачи (ВЛ) филиала «Кировэнерго» проходит по лесным массивам. Качественное и своевременное освобождение просек ВЛ от поросли позволяет минимизировать риск повреждения сетей упавшими стволами и ветками деревьев и дает возможность обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
Самый большой объем работ выполнен на ВЛ 110 кВ Прудки – Новый Торьял – более 58 га. На ВЛ 110 кВ Утиная - Арбаж расчищено 38 га, на ВЛ 110 кВ Луза - Демьяново более 20 га.
Напомним, всего в 2017 г. в филиале «Кировэнерго» планируется произвести расчистки и расширения просек более 2700 га трасс ВЛ всех классов напряжения.