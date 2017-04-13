ТЭЦ для Крыма задерживаются

Строительство двух крупных электростанций в Крыму по 470 МВт, которые должны были быть введены в 2017 году, задерживается, признал министр энергетики Александр Новак. По его словам, это произошло из-за проблем с поставкой оборудования «западной компанией». Для компенсации задержки, которая, по словам министра, будет «небольшой», Минэнерго предлагает построить 120 МВт генерации в Саках на основе российского оборудования.



Глава Минэнерго Александр Новак официально признал проблемы со строительством двух ТЭЦ в Крыму. «Работы идут, они не остановлены, несмотря на проблемы по поставкам оборудования западной компанией, работы продолжаются, и идет работа по покупке другого оборудования. Да, там будут небольшие сдвижки по срокам»,— заявил министр, выступая в Совете федерации (цитата по ТАСС).



Станции мощностью по 450 МВт в Симферополе и Севастополе должны были обеспечить потребление Крыма вкупе с поставками по энергокабелю через Керченский пролив, их ввод планировался на нынешний год. Основной проблемой с их строительством было то, что такие крупные газовые турбины РФ самостоятельно не производит, а поставка западного оборудования запрещена санкциями. Как сообщал “Ъ”, схема предполагает использование четырех больших газовых турбин — либо импортных, либо выпущенных по лицензии СП «Силовых машин» с Siemens в Петербурге (ГТЭ-160). Оба варианта наталкивались на антикрымские санкции Запада.



В отрасли не исключали, что обход запрета реализуют за счет путаницы проектов — кроме генерации в Крыму планируется строительство и ТЭС в Тамани (Краснодарский край), их блоки сходны, и «таманское» оборудование могло в итоге оказаться с другой, «подсанкционной» стороны Керченского пролива. Эти подозрения подогревало и то, что «Технопромэкспорт», получив право строить мощности в Крыму, проводил тендеры для ТЭС в Тамани, хотя инвестор этой станции еще не был выбран. А в конце 2016 года между «Технопромэкспортом» и Siemens возник конфликт, когда немцы затормозили поставку дополнительного оборудования в Тамань. В итоге в конце февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что надеется договориться о закупке турбин в Иране (их производит компания Mapna по лицензии Siemens).



Александр Новак добавил, что для компенсации задержки ввода крупных станций планируется построить блоки малой мощности в Саках на 120 МВт. «Для того чтобы эту сдвижку компенсировать, мы вышли с инициативой построить еще дополнительно собственную генерацию небольшой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции и на базе использования российского оборудования Объединенной двигателестроительной корпорации. Кроме того, мы занимаемся перебазированием еще трех газотурбинных электростанций в Крым, общая дополнительная мощность которых будет порядка 70 МВт. Таким образом, это 200 МВт дополнительной генерации»,— сказал министр. Между тем, изначально заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко объяснял необходимость строительства дополнительных блоков в Саках более быстрым, чем предполагалось, ростом энергопотребления в Крыму.



Источник: Коммерсант.