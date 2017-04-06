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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Юга завершена опытная эксплуатация системы мониторинга гололедообразования

В МРСК Юга завершена опытная эксплуатация системы мониторинга гололедообразования

13 апреля 2017, 16:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, ИННОВАЦИИ

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В ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») завершена опытная эксплуатация инновационной разработки – системы мониторинга интенсивности гололедообразования («МИГ»). Новинка рекомендована для использования в электросетевом комплексе 35-220 кВ без ограничений.

Система «МИГ» – представитель нового поколения систем мониторинга гололедообразования на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи. Принципиальное отличие разработки инженеров Волгоградского филиала МРСК Юга и ученых Камышинского технологического института заключается в методике обнаружения гололедо-изморозевых отложений, основанной на математическом расчете с использованием данных о температуре провода, окружающего воздуха, силы ветра и т.д. Поэтому система «МИГ», в отличие от существующих систем, получила возможность заблаговременно прогнозировать гололедообразование на ВЛ и определять точку начала гололедообразования. Это принципиально важно для своевременного задействования схем плавки гололеда. Технические характеристики «МИГ» позволяют контролировать и корректировать параметры плавки гололеда для недопущения перегрева провода и для повышения эффективности плавки. При низкой, по сравнению с применяемыми комплексами, себестоимости, система определяет интенсивность нарастания гололеда в реальном времени и прогнозирует динамику процесса.

Совместная инновационная разработка молодых ученых Камышинского технологического института и волгоградских энергетиков проходила опытную эксплуатацию на проводах воздушных линий электропередачи 110 кВ и в диспетчерских пунктах производственных отделений в течение года. По результатам испытаний в осенне-зимний период 2016-2017 гг. было принято решение завершить опытную эксплуатацию и рекомендовать разработку для использования в электросетевом комплексе 35-220 кВ без ограничений.

Система включена в реестр инновационных решений ПАО «Россети» под № 06-068-0059/1.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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