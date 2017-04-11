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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Орелэнерго провели семинар по охране труда с мастерами по обслуживанию распределительных сетей и основных служб филиала

В Орелэнерго провели семинар по охране труда с мастерами по обслуживанию распределительных сетей и основных служб филиала

13 апреля 2017, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» прошел обучающий семинар для мастеров по обслуживанию распределительных сетей, мастеров основных служб и инженеров по охране труда районных подразделений. В обучении, темой которого были выработка управленческих решений по улучшению работы в части предотвращения травматизма, аварий, пожаров на объектах Орелэнерго, приняли участие около 200 работников филиала.

Участники семинара обсудили методы и основные подходы к производству работ на энергооборудовании, вопросы организационной, технической и индивидуальной подготовки к их проведению, выполнение правил безопасного устранения технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса. Им продемонстрировали видеофильм о проведении инструктажей и проверок в соответствии с принятым в МРСК Центра руководством «Трех ДО», выполняемых перед выездом бригады к месту работ.

Особое внимание было уделено соблюдению требований безопасности при осуществлении работ на высоте, порядку оформления нарядов-допусков в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, а также выбору аппаратов защиты при замере сопротивления петли «фаза - ноль».

Образовательный семинар «День мастера» для мастеров районов электрических сетей проводится в Орелэнерго ежеквартально. «Такие совещания позволяют устранить недоработки в организации важных технических и организационных мероприятий, качественно проработать причины нештатных ситуаций на производстве, а также дополнения в регламенты и другую нормативную документацию по направлению деятельности»,— отметил главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Игорь Колубанов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго"
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