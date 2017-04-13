Вопросы социально-трудового партнерства профсоюзов и МРСК Северного Кавказа обсудили в филиале "Карачаево-Черкесскэнерго"

По поручению генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева в филиале МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») была организована встреча заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества МРСК Северного Кавказа Сергея Полякова с профсоюзными лидерами филиала и группой сотрудников, централизованных в результате структурной реформы Общества. В ней приняли участие директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин и председатель республиканской организации Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» Любовь Динько.



Сергей Поляков поблагодарил весь коллектив за профессиональную добросовестную работу, отметив, что филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» по всем показателям является одним из лучших подразделений Общества.



Как он пояснил, встреча организована в рамках выполнения договоренностей, достигнутых генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным, руководителем МРСК Северного Кавказа Юрием Зайцевым и представителями первичных профсоюзных организаций филиалов компании в феврале т. г. Заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа также детально рассказал о тех решениях, которые были приняты по итогам встречи, и достигнутой договоренности о доведении размера заработной платы производственного персонала Общества к концу 2018 г. до среднего уровня по всей группе компаний «Россети».



Был затронут вопрос по выплате годовой премии по итогам 2016 года. Несмотря на тяжелое финансовое положение, руководством МРСК Северного Кавказа принято решение о выплате производственному персоналу филиалов, выполнивших плановое задание по основным направлениям работы, годового вознаграждения в размере 20%.



Также был поднят вопрос вступления сотрудников, централизованных в результате структурной реформы, в первичные профсоюзные организации. Внимание присутствующих было обращено на то, что руководство компании уважает решение сотрудников о членстве в профсоюзной организации. В свою очередь, председатель республиканской организации Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» Любовь Динько добавила, что в настоящее время на базе исполнительного аппарата МРСК Северного Кавказа уже создана первичная профсоюзная организация. Также образована комиссия, которая будет вести переговоры о подписании дополнительного соглашения к Коллективному договору. Соглашение будет регулировать социально-трудовые отношения сотрудников, централизованных в результате структурной реформы, и Общества.



В завершение встречи заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа еще раз подчеркнул, что руководство компании открыто для диалога и готово вести переговоры в рамках социального партнерства.