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Отраслевые новости: Россия

Ольга Голодец поддержала проект WorldSkills Russia "Безопасный труд"

Ольга Голодец поддержала проект WorldSkills Russia Безопасный труд

13 апреля 2017, 17:25
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia, ОХРАНА ТРУДА, Sape-2017

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Он был презентован на международной выставке SAPE, которая стартовала 11 апреля в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда.

«Техника промбезопасности должна стать критерием оценки студентов профтехучилищ, а также конкурсантов российских и международных чемпионатов WorldSkills», – отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Инициативу внедрения поддержала заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Вице-премьер согласилась с необходимостью популяризировать средства индивидуальной защиты в колледжах и на турнирах профмастерства.

Уже в этом году финалисты V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре смогут получить спецприз «За безусловное соблюдение требований охраны труды». При поддержке вице-премьера Союз рассчитывает договориться с Международной организацией труда о партнёрстве при оценке участников мирового первенства WorldSkills Competition, которое состоится в 2019 году в Казани.

Также стандарты Международной организации труда планируется распространить на все международные соревнования WorldSkills. В России эти стандарты предлагается внедрить в систему подготовки квалифицированных рабочих, мастеров производственного обучения и преподавателей колледжей. Их соблюдение будет существенно влиять на итоговую оценку выпускников, сдающих демонстрационный экзамен.

Помимо продвижения этой инициативы, в рамках международной выставки SAPE 2017 WorldSkills Russia демонстрирует посетителям работу участников чемпионатного движения с учетом техники промбезопасности под контролем инспекторов из Минтруда РФ и Клинского института охраны и условий труда. Презентационные соревнования пройдут по стандартам WorldSkills по компетенциям сухое строительство и штукатурные работы; малярные и декоративные работы; электромонтажные работы.

Компания: WorldSkills
Эта новость часть сюжета Sape 2017
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