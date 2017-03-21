Европейская Комиссия одобрила предполагаемое слияние компаний Dow и DuPont на определённых условиях

Компании DuPont (NYSE: DD) и Dow Chemical (NYSE: DOW) объявили о том, что Европейская Комиссия (ЕК) согласовала их предполагаемое слияние на европейском уровне, оговорив при этом необходимость выполнения ряда обязательств.



Таким образом, компании сделали серьёзный шаг к завершению сделки, с намерением впоследствии осуществить процесс разделения на три независимые компании, акции которых будут котироваться на мировых биржах. Предполагается, что в итоге будет достигнуто значительное (около 3 млрд. долл. США) сокращение расходов, с достижением синергетического эффекта от слияния в размере 1 млрд. долл. США. В долгосрочной перспективе разделение на три компании принесёт дополнительную выгоду акционерам и заказчикам, а также откроет новые возможности для сотрудников, так как каждая компания станет лидером в привлекательных сегментах рынка, для которых решение насущных проблем современности порождает спрос на предлагаемую продукцию.



Разрешение Европейской Комиссии является предварительным при условии исполнения компаниями DuPont и Dow обязательств, наложенных данной комиссией. Руководство компаний полагает, что результаты рассмотрения данного вопроса в ЕК направлены на поддержание конкуренции, сохранение стратегии слияния и создание дополнительной стоимости от сделки.



В частности, компания DuPont согласилась продать свой бизнес гербицидов для борьбы с широколистными сорняками в посевах зерновых культур, а также инсектицидов для борьбы с грызущими насекомыми. DuPont также продаст подразделение исследований и разработок в сегменте средств защиты растений (за исключением препаратов для обработки семян, нематоцидов и некоторых научно-исследовательских программ на стадии завершения, координация которых останется в полномочиях компании), с сохранением штата сотрудников, необходимого для оптимальной работы, выпуску продукции и проведения данных научных исследований. В настоящее время компания DuPont ведёт переговоры о продаже активов по защите растений.



Кроме того, 2 февраля 2017 года компания Dow объявила о достижении договорённости с компанией SK Global Chemical Co., LTD. о продаже ей своего бизнеса по производству сополимеров этилена акриловой кислоты и иономеров. Такая реализация активов является обязательным условием для завершения сделки по слиянию Dow и DuPont; в число других условий входят представление установленной отчётности и соблюдение местного трудового законодательства.



После продажи части бизнеса DuPont в сегменте средств защиты растений сельскохозяйственное подразделение объединённой компании сохранит за собой значительные активы в данной области. Они будут включать в себя следующее: широкий портфель предложений по борьбе с широколистными и злаковыми сорняками в посевах кукурузы и сои; надежные препараты против сорных растений в посевах зерновых; разработки специалистов компании DuPont в области предотвращения распространения заболеваний сельскохозяйственных культур; ассортимент современных инсектицидов, которым располагает подразделение Dow AgroSciences. Такая структура будет способствовать ускоренному росту и развитию семенного и агрохимического бизнеса для создания и продвижения эффективных разработок, а также для более полного удовлетворения потребностей производителей сельскохозяйственной продукции по всему миру. Это станет возможным благодаря инновационным решениям, новым широким возможностям и конкурентным ценам.



Компании продолжат активную работу с соответствующими регулирующими инстанциями для получения окончательного одобрения сделки по слиянию, участники которой не сомневаются в её осуществимости.