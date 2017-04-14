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Отраслевые новости: В мире

Иран и ЕАЭС не смогли договориться о зоне свободной торговли

Иран и ЕАЭС не смогли договориться о зоне свободной торговли

14 апреля 2017, 16:25
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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Временное соглашение по зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС пока не подписано, страны Евразийского союза не удовлетворены ответом ИРИ, заявил журналистам по итогам заседания высшего Евразийского экономического совета первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Нет, не подписано. Но надо работать, потому что страны не удовлетворены ответом иранской стороны", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, подписано ли соглашения между ЕАЭС и Ираном, передает РИА Новости.

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