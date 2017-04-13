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Отраслевые новости: Россия

Из-за короткого замыкания в Удмуртии произошли два крупных пожара

Из-за короткого замыкания в Удмуртии произошли два крупных пожара

14 апреля 2017, 15:22
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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13 апреля в селе Кизнер и посёлке Игра произошли два пожара со значительным ущербом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

Сообщение о пожаре в посёлке Игра на улице Маяковского поступило в 02:09, его потушили в 02:50, однако огонь успел уничтожить кровлю двухквартирного дома, отделку, стены, имущество в квартире №2 на 180 м2, а также надворные постройки на 103 м2. Площадь пожара составила 373 м2.

В 20:01 стало известно о пожаре на ул. Светлая в Кизнере, там также загорелась кровля дома. Пожар был потушен в 20:21, его площадь оставила 154 м2. В результате происшествия полностью сгорел жилой дом и надворные постройки (баня, сени, пристрой).

По счастливой случайности в результате пожаров никто не пострадал.

По предварительным данным, в обоих случаях возгорание произошло из-за короткого замыкания, причиной которого стал неправильный монтаж электропроводки. Так, в Игре провода были неправильно установлены в стайке, в Кизнере — на чердаке сгоревшего дома (провода были в скрутку).

В МЧС по УР отметили, что граждане, как правило, приглашают мастера для монтажа в проводки в доме, однако в хозяйственных постройках могут заниматься этим самостоятельно, не имея необходимых знаний и навыков, что становится причиной пожара.

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