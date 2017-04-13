Масштабные рейды провели сотрудники МРСК Центра и Приволжья в Воткинском районе Удмуртской Республики

С целью снижения потерь электрической энергии сотрудниками филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в минувшие выходные были организованы рейды по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Воткинском районе республики. Энергетиками были составлены акты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии общим объемом 281 164 кВт*ч.



В рейдах по Воткинскому району участвовали 53 сотрудника филиала из Увинского, Сюмсинского, Малопургинского, Камбарского, Игринского, Кезского, Шарканского, Як-Бодьинского и Воткинского районов электрических сетей, сотрудники производственного отделения «Центральные электрические сети» и Управления филиала.



- Мы системно работаем над выявлением фактов незаконного пользования электроэнергией. Подобные массовые рейды с привлечением сотрудников из всех подразделений филиала - это еще один способ эффективной борьбы с хищениями, - говорит заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Балдыков.



Всего за три первых месяца этого года сотрудниками производственных отделений и районов электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» был проведен 441 рейд по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В ходе рейдов энергетики составили 146 актов бездоговорного потребления электроэнергии (на 1 129 883 кВт*ч) и 199 актов безучетного потребления электроэнергии (на 937 898 кВт*ч).



Нарушитель, похищающий электроэнергию, не только наносит ущерб энергосистеме республики, но, в конечном счете, наказывает себя. Сумма, предъявляемая за безучетное потребление электроэнергии, значительно превышает стоимость фактического месячного объема электропотребления. Это связано с тем, что убытки определяются расчетным путем. Если предъявленная энергетиками сумма не будет оплачена – дело передается в суд. И в этом случае потребитель будет вынужден оплатить еще и судебные издержки.



За воровство электроэнергии российским законодательством кроме штрафов предусмотрена и уголовная ответственность. В соответствии со статьей 165 УК РФ хищение электроэнергии наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).