Менеджмент МРСК Центра и Приволжья встретился с аналитиками крупнейших инвестиционных компаний

14 апреля 2017 года при участии IR-службы ПАО «Россети» прошла встреча аналитиков инвестиционных компаний и менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В мероприятии приняли участие представители крупнейших инвестиционных компаний – Уралсиб, ВТБ Капитал, Газпромбанк, АТОН, Arbat Fund.



Со стороны ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по экономике и финансам Ольга Тихомирова, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Вячеслав Горев, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Владимир Колтунов, советник генерального директора Ольга Харченко и другие ведущие менеджеры компании. ПАО «Россети» представляли директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами Денис Гурьянов, заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Мария Степанова.



Представители МРСК Центра и Приволжья рассказали гостям о производственных и финансовых результатах компании за 2016 год. По словам Ольги Тихомировой, компания успешно выполнила основные операционные задачи, сохранив финансовую устойчивость и завершив год с прибылью в 3 101 млн рублей, превысив соответствующее значение предыдущего года на 229%. Выручка составила 78 480 млн руб., увеличившись относительно 2015 года почти на 14%. Положительная динамика обусловлена, в том числе, ростом объёма полезного отпуска потребителям электроэнергии. Он составил 49.1 млрд кВт*ч. Кроме того, компания снизила фактические потери энергии до 8,97% при плане 9,14% (на 17 млн кВт*ч по сравнению с 2015 годом), что также оказало влияние на финансовый результат МРСК Центра и Приволжья. Снижения потерь в электрических сетях удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе.



Основным доходным видом деятельности компании является оказание услуг по передаче электрической энергии до потребителей регионов. Доля МРСК Центра и Приволжья на рынке передачи электроэнергии в 2016 году составила 77%, на рынке технологического присоединения – 90%.



В 2016 году было исполнено 47 013 договоров технологического присоединения к электрическим сетям компании. Из них 88 % были заключены с населением, 12% - с организациями и предприятиями. Присоединенная мощность составила 1096,6 МВт. Как подчеркнули представители МРСК Центра и Приволжья, в целях развития электросетевого комплекса и для обеспечения доступности технологического присоединения, постоянно ведутся работы по повышению пропускной способности центров питания, усиление которых производится при наборе мощности с оценкой фактической нагрузки. То есть под реальные потребности в технологическом присоединении.



Энергетики подробно рассказали об итогах реализации инвестиционной программы 2016 года, представили информацию об основных характеристиках инвестпрограммы на 2017-2022 годы, поделились планами по модернизации сетевого комплекса, повышению эффективности производственной и финансовой деятельности, снижению операционных издержек, обозначили свое видение тарифной политики на ближайшую перспективу.



Согласно утвержденному Бизнес-плану компании на 2017 год плановая выручка МРСК Центра и Приволжья за услуги по передаче электрической энергии прогнозируется в размере 80 822 млн рублей, EBITDA – на уровне 14 073 млн рублей.



В рамках мероприятия представители инвестиционного сообщества также посетили подстанцию 110 кВ «Стрелка» - наиболее значимый инвестиционный объект в г. Нижнем Новгороде, построенный, в том числе, для обеспечения электроэнергией объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года.



По мнению менеджмента МРСК Центра и Приволжья встречи с инвесторами - важный элемент взаимодействия с инвестиционным сообществом, который способствует повышению прозрачности деятельности компании и укреплению деловой репутации.



В заключение встречи, энергетики поблагодарили аналитиков за проявленный интерес к компании и выразили надежду, что проведение подобных мероприятий станет доброй традицией.