Объединенная "Росэлектроника" запатентовала метод улучшения оптической связи

Сотрудниками ЦНИТИ «Техномаш» была разработана технология оптической связи на основе многослойных полимерных волноводных систем (МПВС), обладающих значительными преимуществами по сравнению с металлическими проводниками как по скорости передачи данных (более 5 Гбит/с), так и по помехоустойчивости. При этом МПВС допускают применение в высокоплотных радиоэлектронных модулях монолитного исполнения и в печатных платах на основе современных материалов. Волноводные системы обладают широкими возможностями использования – в частности, в радиолокационных комплексах, приборах авионики, системах наведения высокоточного оружия, высокопроизводительных компьютерах, а также, например, в автомобилях для обеспечения бесперебойной работы бортовой управляющей и контролирующей электроники.



Патент на изобретение «Способ получения бензоциклобутена методом пиролитического расщепления четвертичных аммониевых солей 2-метилбензил-(триалкил) аммоний хлоридов» оформлен на московское АО «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш», выполнившее разработку. Полученный патент защищает метод получения новых фото- и термоотверждаемых материалов на основе производных бензоциклобутена, которые используются для создания МПВС.



Материалы в перспективе могут получить широкое применение в электронике и микроэлектронике для организации межкомпонентной оптической связи и создания различных изоляционных структур, в частности, в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, в квантовых каскадных лазерах, в оптронах, в устройствах микромоторов и микрогенераторов.



Высокий интерес к материалам на основе бензоциклобутена обусловлен уникальными физико-химическими свойствами: низкой диэлектрической постоянной, высоким напряжением пробоя, высокой термической стабильностью, низким поглощением влаги в сочетании с высокими механическими свойствами.



В 2017 году Госкорпорация Ростех присоединила к холдингу «Росэлектроника» Объединенную приборостроительную корпорацию. Объединенный холдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численность работающих - 75 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 млрд рублей.