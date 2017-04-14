Подписан договор о передаче МРСК Северного Кавказа электросетевых активов Ингушетии

Видео-интервью с участниками
14 апреля 2017, 16:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В Назрани подписан договор о передаче в безвозмездное пользование электросетевого имущества Республики Ингушетия, подписи под которым поставили директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев и министр имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия Магомед Могушков. В церемонии подписания приняли участие заместители генерального директора МРСК Северного Кавказа Владимир Шувалов, Сергей Поляков, Михаил Решетников, заместитель главного инженера по эксплуатации Андрей Гончаров.
Документ предусматривает передачу электросетевого имущества, находящегося на балансе республики, в безвозмездное пользование филиалу МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго», который будет централизованно управлять полученными активами.
Целью консолидации является повышение эффективности эксплуатации объектов и качества потребляемой электроэнергии, создание единых условий по технологическому присоединению потребителей и благоприятного климата для технологического присоединения.
«От эффективности работы электросетевого комплекса напрямую зависит рост производственного потенциала и инвестиционная привлекательность региона, - отметил директор филиала Султан Цечоев. - Я уже не говорю о таком принципиальном условии, как бесперебойное обеспечение электроэнергией предприятий, учреждений и жителей республики. Хочу подчеркнуть, что электросетевое имущество остается в собственности республики, филиалу переданы права на безвозмездное пользование, что позволит создать единый центр ответственности за качество предоставляемых услуг. Уверен, эта мера будет способствовать более эффективному развитию энергосистемы Ингушетии».
Консолидация электросетевого комплекса республики проходит в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 18 марта 2011 г., Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 «Об Открытом акционерном обществе «Российские сети»», а также Протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 18 декабря 2013 года.
Заключению договора предшествовал целый ряд процедур – создание рабочих групп для проведения совместной инвентаризации объектов электросетевого имущественного комплекса, обеспечение государственной регистрации прав собственности на имущество, проведение предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур на право заключения договора аренды электросетевого комплекса.