Подведены итоги работы Слета молодежи МРСК Центра

В Тамбовской области завершился двухдневный Слет молодежи ПАО «МРСК Центра». В мероприятии, проводившемся в формате «Школы кадрового резерва»», приняли участие более 100 энергетиков из 20 регионов страны: команды филиалов МРСК Центра, составленные из представителей кадрового резерва компании, а также впервые приглашенная сюда команда резервистов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (обе компании входят в группу «Россети»).



В нынешнем году, объявленном в ПАО «Россети» Годом борьбы с потерями электроэнергии, слет проходил под девизом «Молодое поколение – за честное энергопотребление!».



В первый день резервисты участвовали в деловых тренингах и командообразующих мероприятиях. На второй день слета они готовили презентации и защищали групповые проекты. Методическую помощь в подготовке презентаций молодым энергетикам оказывали профессиональные бизнес-тренеры, в том числе во время деловых тренингов по отработке навыков публичных выступлений.



Исходное задание было для всех одинаковое: на примере реальной ситуации, сложившейся в Бельском районе электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» разработать комплекс мероприятий по оперативному снижению потерь электроэнергии, защите приборов коммерческого учета, урегулированию разногласий с гарантирующим поставщиком и разногласий при осуществлении технологического присоединения. Однако, при работе над ним команды предлагали самые разнообразные, порой нестандартные решения. Их значение для дальнейшей практической работы высоко оценило экспертное жюри с участием представителей руководства «Россетей» и МРСК Центра.



Как отметила главный советник компании «Россети» Светлана Жолнерчик, часть предложений, поступивших от молодых энергетиков в ходе защиты проектов будут включены в разрабатываемый «Россетями» Стандарт по работе с потерями электроэнергии. «Думаю, что порядка 20 % идей из общего числа заслушанных в докладах носили новаторский характер. Особенно важно, что участники слета предлагали мероприятия по снижению потерь электроэнергии не только с инвестиционной составляющей, но и организационные, не требующие дополнительных финансовых затрат. Они будут включены в Стандарт и реализованы в первую очередь», - подчеркнула Светлана Жолнерчик.



Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг МРСК Центра Евгения Кабанова поблагодарила молодых энергетиков за плодотворную работу, добавив, что выбранный формат слета показал свою эффективность с точки зрения выработки предложений по решению конкретных практических задач. «Формат решения предложенного энергетического кейса на примере реально действующего РЭС будет использоваться и в ходе других мероприятий с участием представителей блока реализации услуг», - сообщила Евгения Кабанова



Участники слета, комментируя его итоги, отметили важность и полезность мероприятия для пополнения багажа профессиональных знаний и навыков.



«Слет дал мне возможность оценить свой потенциал, взглянуть на актуальные проблемы отрасли с разных точек зрения и попытаться найти пути их решения. Особенно приятно, что руководство положительно оценило технические идеи нашего филиала», - поделился впечатлениями инженер отдела разработки и выдачи технических условий Брянскэнерго Роман Хорохонов.



«Полученный опыт, навыки публичных выступлений, будут очень полезны нам с коллегами в повседневной рабочей деятельности. Здорово было почувствовать себя частью большого и дружного коллектива профессионалов. Большое спасибо организаторам за то, что пригласили нас принять участие в этом ярком, интересном, креативном мероприятии!», - выразил общее мнение всех участников команды МРСК Центра и Приволжья ведущий инженер отдела договорной работы Департамента реализации услуг и учета филиала «Удмуртэнерго» Андрей Журавлев.

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