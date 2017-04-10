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Отраслевые новости: Энергетика

Приморский филиал ДРСК построил сети для инновационно-культурного центра на о. Русский

Приморский филиал ДРСК построил сети для инновационно-культурного центра на о. Русский

14 апреля 2017, 17:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» полностью завершил строительство энергообъектов для технологического присоединения  инновационно-культурного центра на о. Русский.

Заявленная мощность объекта составляет 550 кВт. Для создания внешней схемы электроснабжения здания центра специалисты приморского филиала ДРСК построили линию электропередачи 10 кВ и распределительное устройство. Технические решения при строительстве ЛЭП принимались с учетом рельефных и геологических особенностей о. Русский – больших  перепадов высот и скалистого грунта.

На период строительства электроснабжение объекта осуществляется по временной схеме, сразу после завершения работ энергетики готовы в полном объеме обеспечить электроэнергией инновационно-культурный центр.

На о. Русский ведется строительство инновационно-культурного центра, на базе которого разместятся  Центр искусства народов Востока, музейно-выставочный комплекс, конференц-зал, медиатека и библиотека, посвященные искусству стран Дальнего Востока.

Компания: АО "ДРСК"
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