Приморский филиал ДРСК построил сети для инновационно-культурного центра на о. Русский

Видео-интервью с участниками
14 апреля 2017, 17:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» полностью завершил строительство энергообъектов для технологического присоединения инновационно-культурного центра на о. Русский.
Заявленная мощность объекта составляет 550 кВт. Для создания внешней схемы электроснабжения здания центра специалисты приморского филиала ДРСК построили линию электропередачи 10 кВ и распределительное устройство. Технические решения при строительстве ЛЭП принимались с учетом рельефных и геологических особенностей о. Русский – больших перепадов высот и скалистого грунта.
На период строительства электроснабжение объекта осуществляется по временной схеме, сразу после завершения работ энергетики готовы в полном объеме обеспечить электроэнергией инновационно-культурный центр.
На о. Русский ведется строительство инновационно-культурного центра, на базе которого разместятся Центр искусства народов Востока, музейно-выставочный комплекс, конференц-зал, медиатека и библиотека, посвященные искусству стран Дальнего Востока.