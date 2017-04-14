Реформа нормирования выбросов теряет очертания

В Минприроды подготовили поправки к закону об охране окружающей среды, размывающие сроки установки автоматизированных приборов учета и передачи данных о сбросах и выбросах. Реформа системы нормирования промышленной нагрузки на окружающую среду завершится в 2025 году — но к этому сроку компании, вероятнее всего, собирать и передавать регулятору данные не смогут. Штрафы же за отсутствие приборов учета и недостоверные данные будут несравнимо меньше затрат бизнеса на их установку и обслуживание.



В распоряжении "Ъ" оказалась версия поправок к закону об охране окружающей среды, согласованная Минприроды и РСПП,— она предусматривает перенос запуска автоматизированного сбора компаниями и передачи регулятору данных о промышленных выбросах и сбросах. По документу установка счетчиков измерения и учета промышленных выбросов и сбросов должна начаться с момента получения комплексных разрешений. В планах правительства начать их выдачу с 2019 года, переходный период продлится четыре года — хотя текущая версия закона предполагает обязательный учет уже с 2018 года. Если же на предприятии запланирована модернизация, оснащение его приборами контроля начнется только после ее завершения, и сроки этого процесса не определены — хотя к 2025 году правительство намерено завершить реформу нормирования промышленной нагрузки на окружающую среду.



По мнению собеседника "Ъ", близкого к РСПП, установка счетчиков только после реконструкции производства — правильная мера, которую нельзя считать затягиванием реформы. Однако он опасается, что переход к автоматизированному контролю задержит бюрократия при получении комплексного разрешения: процедура может затянуться на много лет. В "Газпром нефти" рассказали "Ъ", что установить системы учета "по требованиям промышленной безопасности можно будет только во время плановых ремонтов на технологических объектах", что также может затормозить процесс. В "Норникеле" обращают внимание, что "сложной представляется и задача передачи информации в государственные надзорные органы". "Не во всех регионах есть устойчивая связь для этого",— заявили "Ъ" в компании.



Источник "Ъ" в крупной промышленной компании отмечает, что запуск автоматизированного контроля затормозит и отсутствие в РФ производства аппаратуры, что вынудит компании ее импортировать. "Стоимость прибора иностранного производства — €100-200 тыс.,— подтверждает представитель "Норникеля".— Нужны не только приборы, но и полное инжиниринговое обеспечение". Затраты на установку систем контроля на объектах "Газпром нефти" могут составить более 9 млрд руб., оценили в компании.



В "Роснефти" и НОВАТЭКе ситуацию не комментируют. В ММК заявили, что готовы установить счетчики и в 2018 году, а в НЛМК говорят, что "российские компании пока не могут установить приборы по объективным причинам" — нет нормативных требований к ним и недостаточно мощностей отечественных приборостроителей. "Расходы могут составить до 1,5% ВВП, что в условиях очень слабой экономики обременительно",— объясняют там. Собеседник "Ъ" в отрасли отмечает, что пока "нет ясности, какие источники и по каким загрязняющим веществам должны будут оснащаться в обязательном и первоочередном порядке". "Росприроднадзор не разработал ни одного нормативного документа. Скорее время дается ведомству",— заключает источник "Ъ" в другой металлургической компании.



В распоряжении "Ъ" есть и поправки к КоАП, предлагаемые Минприроды,— о штрафах за невыполнение требований по установке счетчиков (20-40 тыс. руб. должностным лицам и 50-100 тыс. руб. юрлицам); передача неверных данных оценена в 15-30 тыс. руб. и 100-200 тыс. руб. соответственно. Это несопоставимо со стоимостью установки и обслуживания приборов — в Минприроды ее оценивали в 75,5 млрд руб., а в РСПП замечали, что в действительности затраты "в несколько раз" выше.



Источник: Коммерсант.

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